Fast and Furious 9 : Han de retour dans le film, le réalisateur explique pourquoi

Si vous cherchez de la logique dans Fast and Furious, vous vous êtes trompés de franchise. On a une nouvelle fois pu le découvrir dans le trailer de Fast and Furious 9, en plus de séquences d'action sorties où la notion de cohérence n'existe pas, l'équipe du film mettra en scène un twist aussi inattendu qu'improbable.

Han n'est plus mort

En 2006, Han (Sung Kang) mourrait d'un accident dans le film The Fast and The Furious : Tokyo Drift, même si - dans la timeline de la saga, cette mort n'intervenait qu'en 2013. Puis dans Fast 7 sorti en 2015, on apprenait que le responsable de cette mort n'était autre que Deckard Shaw (Jason Statham).

Pourtant, alors que Shaw était donc devenu le grand ennemi des personnages, il a finalement réussi à s'imposer comme un gentil au fil des films (poke Hobbs & Shaw). Improbable ? Impossible ? Pas du tout. On vient de l'apprendre avec la bande-annonce de Fast and Furious 9 : si Shaw n'est plus un méchant c'est tout simplement parce que Han n'a jamais été tué. Oui oui, le pote de Dom & cie sera bien de retour au cinéma cet été.

Un retour nécessaire

Pourquoi ? Comment ? Quel intérêt ? Justin Lin - le réalisateur, a justement profité d'un entretien avec EW pour dévoiler quelques éléments : "Quand je suis parti de la saga, j'ai ressenti que c'était approprié et que nous devions nous séparer de Han. Mais à cause des choses qui ont pu se dérouler ensuite [il a réalisé les films 3, 4, 5 et 6, ndlr] et qui ne faisaient pas forcément sens à mes yeux, je me suis dis que si je devais un jour revenir en tant que réalisateur, il fallait que j'explore les raisons derrière."

En gros, Justin Lin n'a pas apprécié la façon dont la mort de Han a été instrumentalisée à la suite de son départ de la saga et il a préféré revenir sur son choix initial afin d'arranger tout ça : "Je n'entrerais pas dans les détails, mais je ne prends pas à la légère le fait de le ramener. Ça m'a demandé beaucoup. Mais ce que j'apprécie c'est que cet univers a grandi et nous permet aujourd'hui d'évoluer et de nous redéfinir".

Difficile de savoir réellement à quoi s'attendre, mais on opte déjà pour des explications tirées par les cheveux à base de complots et missions sous-couverture.