Fast and Furious 9 : la date de sortie encore repoussée... à cause de James Bond !

Fast and Furious 9 : la date de sortie encore repoussée

Il faudra (encore) attendre un peu plus longtemps avant de découvrir Fast and Furious 9 (aussi intitulé F9) au cinéma. Prévue à l'origine en mai 2020, la sortie a été repoussée une première fois suite à la pandémie de coronavirus. Mais les fans de Dom, Letty et des autres ont eu une mauvaise surprise ce vendredi : Universal qui produit le film a annoncé qu'il ne sortira finalement plus en mars 2021 mais quelques semaines plus tard. La faute à... James Bond ! On vous explique tout et on vous dévoile la nouvelle date.