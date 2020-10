Fast and Furious 9 : plus d'histoire, des réponses... ce nouveau film sera très différent des autres

Quand on pense à Fast and Furious, on pense immédiatement à des voitures qui explosent, des cascades improbables et au débardeur blanc ridicule de Vin Diesel. Pourtant, à en croire John Cena, Fast and Furious 9 sera cette fois-ci différent avec une histoire bien plus présente.