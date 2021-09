Good Girls, Les Frères Scott, Gossip Girl... 19 duos de séries qui ne s'aiment pas dans la vie

Après l'amour, la haine ? Lors du début du tournage des Frères Scott, tout allait bien entre Sophia Bush (Brooke) et Chad Michael Murray (Lucas). Les deux acteurs ont un coup de foudre et se marient deux ans après le début de la série. Une histoire de courte durée puisqu'ils se séparent seulement 5 mois plus tard après des rumeurs d'infidélité du côté de l'acteur. Par la suite, il se murmurait que les deux acteurs ne pouvaient plus se supporter. Des propos pourtant démentis par Sophia Bush. En interview, celle qui a aussi craqué pour James Lafferty (Nathan) puis pour Austin Nichols (Julian) a déclaré : "Quand on travaille avec l'autre pendant presque une demi-décennie, il faut que ça s'arrange."