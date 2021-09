Good Girls : pas de saison 5 à cause de tensions entre deux acteurs ?

Même s'ils ne montrent rien dans leurs séries, certains acteurs ne se supportent pas. Ce fut par exemple le cas dans les coulisses de Gossip Girl ou bien des Frères Scott. Et parfois, ces tensions peuvent avoir des conséquences graves sur l'avenir du show.

Good Girls devait avoir une saison 5

Si vous avez kiffé la saison 4 de Good Girls sur Netflix, on a une mauvaise nouvelle : la série n'aura pas de saison 5. C'est en juillet que la chaîne NBC, qui diffuse la série aux Etats-Unis, a annoncé l'annulation après 4 saisons et Netflix n'a pas voulu la sauver. Et pourtant, Good Girls devait, à l'origine, bien avoir une 5e et dernière saison, histoire de conclure l'histoire de Beth, Ruby et Annie. Comme l'a dévoilé TVLine, les trois actrices principales -Christina Hendricks, Mae Whitman et Retta - avaient toutes accepté de baisser leurs salaires afin d'économiser de l'argent pour produire une saison 5 de 8 épisodes. Le tournage aurait dû débuter au printemps 2022.

Alors, que s'est-il passé ? Le site spécialisé explique que le renouvellement de Good Girls n'a pas pu avoir lieu à cause de l'échec des négociations entre la production et Manny Montana alias Rio. L'acteur aurait refusé de baisser son salaire, en plus de soucis d'emplois du temps. Si, officiellement, l'annulation de Good Girls est liée à une question budgétaire, ce serait en fait en partie des tensions dans les coulisses du show qui auraient précipité cette fin prématurée.

Christina Hendricks (Beth) et Manny Montana (Rio) en froid sur le tournage ?

En effet, il se murmure depuis un moment que Christina Hendricks et Manny Montana étaient en froid sur le tournage. Les deux acteurs n'ont jamais commenté ces rumeurs publiquement mais les fans de la série soupçonnent depuis longtemps que les deux stars ne s'entendent pas. En 2019, l'actrice vue aussi Mad Men avait confié que leur relation était "strictement professionnelle", laissant penser qu'ils n'étaient pas amis. Lors d'un événement en 2020, Christina Hendricks avait aussi fait resurgir les rumeurs de tensions en déclarant : "Manny m'appelle Chris. Personne ne m'appelle comme ça. Ce n'est pas mon prénom. Je pense que c'est complètement stupide. Et il n'a jamais pris le temps de réaliser que je déteste ça." Ambiance...