Good Girls saison 4 : ce que l'on sait sur la suite

Beth, Ruby et Annie n'ont pas dit leur dernier mot ! Lancée en 2018 sur NBC, Good Girls qui est dispo chez nous en France sur Netflix sera bien de retour pour une saison 4. Si le dernier épisode de la saison 3 ne vous a pas vraiment donné l'impression d'un final, c'est normal : le tournage de la série a été interrompu à cause de la crise du Coronavirus. Les acteurs avaient tournés des scènes des épisodes 12 et 13 qui n'ont malheureusement pas pu être terminés. Mais la showrunner Jenna Bans et le producteur Bill Krebs ont déjà donné des indices sur la suite.

Une saison 4 bien prévue

Après la fin improvisée de la saison 3, une saison 4 de Good Girls est bien au programme. La nouvelle a été confirmée en mai dernier. On ne sait pour l'instant pas de combien d'épisodes elle sera composée ni quand elle arrivera aux Etats-Unis sur NBC. Le tournage n'a pour l'instant pas pu reprendre à cause de la crise liée au Coronavirus.

Des changements à venir

Lors de la diffusion du dernier épisode aux Etats-Unis en mai dernier, Jenna Bans et Bill Krebs s'étaient confiés sur la suite, expliquant qu'ils souhaitent emmener Good Girls dans une nouvelle direction. "Nous faisons beaucoup de choses que nous n'avions pas faites auparavant et il y aura beaucoup de choses que nous n'avions pas vu. Nous allons voir ces femmes loin de leur zone de confort" tease la showrunner à TVLine. De son côté, le producteur tease aussi un nouveau mystère à résoudre. La saison 4 de Good Girls devrait débuter avec les cinq épisodes supprimés suite à l'interruption du tournage. "Ce sera très excitant et satisfaisant" assure Jenna Bans.

Une affaire personnelle pour Phoebe

Dans la saison 3, Phoebe (Lauren Lapkus) qui est en fait agent du FBI semblait sur le point de découvrir le secret des filles. Elle sera évidemment toujours là dans la suite. "Ce qui est intéressant avec Phoebe, c'est que nous allons aller dans une sphère plus personnelle avec elle" tease Jenna Bans qui ajoute à Entertainment Weekly : "Je pense qu'une partie d'elle veut participer, elle n'a jamais eu ça quand elle a grandi et elle veut être comme elles. Sa relation avec Beth devient très, très compliquée". On a hâte !