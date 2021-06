Good Girls : pas de saison 5, Netflix n'a pas voulu sauver la série

C'est le moment que les fans de séries redoutent : celui des annonces de renouvellements... et d'annulations. Et décidément, NBC a décidé de nous briser le coeur cette année. Après les annonces des annulations de Zoey et son incroyable playlist (après 2 saisons) et Manifest (après 3 saisons), il y a une nouvelle victime à déplorer (retrouvez notre bilan des séries qui seront de retour ou non à la rentrée).

C'est la fin pour Good Girls

Eh oui, les aventures de Good Girls vont se terminer... NBC a annoncé ce vendredi 25 juin 2021 l'annulation de la série après 4 saisons. La diffusion de la suite de la saison 4 est en cours aux Etats-Unis et le dernier épisode est attendu pour le 22 juillet prochain. Selon les infos de TVLine, les studios souhaitaient offrir une 5e et dernière saison plus courte à Good Girls mais ce projet n'a pas abouti pour une question de budget.

Afin de continuer l'histoire, l'équipe aurait aussi tenté de vendre la série à une autre chaîne ou plateforme... sans succès. Même Netflix qui propose Good Girls à l'international - dont en France - aurait décidé de passer son tour. Comme pour Manifest : la plateforme n'a pas non plus opté pour sauver la série avec Josh Dallas et Melissa Roxburgh.

La saison 4 bientôt sur Netflix

Si Good Girls va donc prendre fin, les abonnés de Netflix pourront découvrir prochainement la 4e et dernière saison de la série. En attendant, découvrez tout ce que l'on sait sur la suite du show. Nous on va aller pleurer un peu...