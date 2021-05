Riverdale, Grey's Anatomy, Prodigal Son... : les séries qui reviennent (ou pas) en 2021/2022

Eh non, il n'y a pas que Netflix dans la vie (mais on a aussi fait un bilan sur l'avenir des séries de la plateforme). Grey's Anatomy, The Resident, Good Doctor et même Riverdale sont en fait diffusées d'abord aux Etats-Unis avant d'arriver chez nous à la télé ou sur les plateformes. Ce sont donc ces chaînes qui décident du destin de nos shows préférés. Alors ont-elles décidé de renouveler ou annuler ta série préférée ?

ABC

Renouvelées : Presque sans surprise, la chaîne ABC a décidé de donner une saison 18 à Grey's Anatomy, qui pourrait d'ailleurs ne pas être la dernière. Le spin-off Station 19 est aussi renouvelé pour une saison 5. L'autre série médicale de la chaîne, Good Doctor, reviendra aussi pour une saison 5. Au rayon des bonnes nouvelles on retrouve aussi les renouvellements de : A Million Little Things (saison 4), The Rookie : le flic de Los Angeles (saison 4), ainsi que des comédies The Conners (saison 4), The Goldbergs (saison 9) et black-ish qui aura une 8e et dernière saison. Les nouveautés Big Sky (dispo chez nous sur Disney+) et Home Economics auront des saisons 2.

Annulées : Il n'y a pas que des bonnes nouvelles... La chaîne a aussi décidé d'annuler plusieurs séries comme la comédie American Housewife après 5 saisons, la série For Life après 2 saisons, mixed-ish après 2 saisons également et la nouveauté Rebel (disponible chez nous sur Disney+) après une saison, actuellement en cours de diffusion aux US.