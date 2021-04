MacGyver saison 5 : la série annulée par CBS, Lucas Till réagit à la fin

La chaîne américaine CBS vient de faire une annonce aussi inattendue que brutale : la saison 5 de MacGyver, actuellement diffusée aux USA, sera finalement la dernière. Aussi, sortez votre agenda et notez bien : c'est le 30 avril prochain que sera proposé le tout dernier épisode de ce reboot porté par Lucas Till.

La série MacGyver est annulée

Une date extrêmement proche qui pose déjà une question : les créateurs ont-ils réellement eu le temps de mettre en scène une véritable fin ou la série va-t-elle se conclure de façon précipitée ? Si la première option semble la plus crédible tant rien ne laissait présager l'annulation de MacGyver, Kelly Kahl (présidente de CBS) a pourtant promis l'inverse.

"Nous sommes heureux de pouvoir donner à notre fan base dédiée et loyale l'opportunité de dire au revoir à leurs personnages préférés d'une façon sincère, à la hauteur de la série" a-t-elle ainsi déclaré dans un communiqué. On attend de voir le résultat avant de s'emballer, mais ça reste rassurant.

Lucas Till réagit à la fin

Par ailleurs, Lucas Till s'est également exprimé à la suite de cette annulation. Extrêmement touché par cette fin, l'interprète du bricoleur de génie - qui a pourtant souffert durant le tournage, la faute au comportement de Peter M. Lenkov, s'est montré reconnaissant envers cette série, les fans et toute l'équipe.

A l'occasion d'un très long message posté sur Instagram, le comédien a notamment déclaré, "Ces 5 dernières années ont été les années les plus formatrices de ma vie. Je m'y suis fais de véritables amis, non, une famille. J'ai appris à me pousser vers de nouvelles limites, à aller toujours plus loin. J'étais nerveux de succéder à une icone et vous m'avez permis d'entrer chez vous et vous m'avez accepté. Je suis le Roger Moore des MacGyver désormais. Merci pour votre soutien. C'est également une lettre d'amour envers le casting, l'équipe et tous ceux qui ont été avec nous depuis le début. Que ce soit à travers les étés suffocants sous la chaleur de la Géorgie, où l'humidité vous enveloppe tel un épais pull, ou durant les hivers gelés. Mais également à travers ces moments où les gens disaient que l'on ne dépasserait pas les 13 épisodes, à travers ces moments difficiles de ma vie où vous avez toujours réussi à m'apporter de la joie, à continuellement grandir et à me montrer ce que c'est qu'une véritable équipe de cinéma. Merci, ma nouvelle famille, du plus profond de mon coeur. Merci."

Le dernier épisode n'a même pas encore été diffusé, mais on a déjà la larme à l'oeil...