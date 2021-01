MacGyver saison 5 : Jack mort ou vivant ? Deux ans après le départ de George Eads, on a la réponse

En novembre 2018, alors que la saison 3 de MacGyver était en cours de diffusion et de production aux USA, George Eads - l'interprète de Jack Dalton, surprenait tout le monde en prenant la décision de quitter la série. Officiellement, le comédien avait le mal du pays et souhaitait se rapprocher de sa fille. Officieusement, il se serait retrouvé au coeur d'une altercation sur le tournage, ce qui aurait causé quelques tensions.

Jack officiellement tué dans MacGyver

Deux ans plus tard, les créateurs de MacGyver ont décidé de mettre fin à tout espoir de retour du personnage à l'écran. Alors que l'absence de George Eads avait été expliquée par une promotion de Jack (il se retrouvait à la tête d'une mission spéciale, à savoir celle de traquer l'un des plus dangereux terroristes au monde), l'épisode 5 de la saison 5 diffusé ce vendredi 15 janvier 2021 sur CBS aux USA nous a finalement appris une triste nouvelle.

Oui, comme l'a découvert la team de Mac, Jack a malheureusement été tué sous-couverture alors qu'il se faisait passer pour un certain Ozzie Ulrich afin de mettre fin aux agissements du terrible Tiberius Kovac. Et si le monde des séries nous a souvent appris "pas de corps à l'écran = pas de mort assurée", les scénaristes ont cette fois-ci pris soin de nous faire comprendre qu'aucun miracle n'était à espérer pour le futur.

Pourquoi ce n'est pas une fausse mort

Premièrement, Jack - qui savait que cette mission était à haut risque, n'aurait pas volontairement mis ses proches en danger pour la mener à bien, s'il n'y avait pas une réelle justification derrière. Aussi, tout le stratagème qu'il a pu mettre en place au préalable afin d'aider Mac à venger sa mort et mettre fin à sa mission à sa place, semble clairement avoir été pensé comme une solution de dernier recours.

Deuxièmement, comme on a pu le découvrir à la fin de l'épisode, grâce au travail en amont de Jack et à la persévérance de Mac, le mystère entourant Tiberius Kovac a bien été levé et le danger a finalement été écarté. Or, si Jack s'était réellement amusé à simuler sa mort afin de faire sortir le terroriste de sa cachette, il n'aurait aucune raison de rester caché aujourd'hui, maintenant que sa cible est hors d'état de nuire.

Enfin, troisièmement, les nombreux hommages à Jack au cours de l'épisode (poke les références à Die Hard) et la jolie scène très émouvante de Mac en larmes, nous font clairement comprendre qu'une page a été tournée avec cet épisode. Et il serait dommage / idiot de venir tout gâcher dans le futur avec une révélation du style, "Désolé, j'étais en mission, je ne pouvais toujours rien dire". Cela n'aurait rien de crédible.

Bref, vous l'aurez compris, Jack est officiellement mort dans MacGyver et on ne devrait donc jamais revoir le visage de George Eads à l'écran. Snif.