MacGyver : Lucas Till a pensé au suicide à cause du harcèlement d'un showrunner

Un producteur/créateur tyrannique

Au début du mois de juillet, CBS a fait une annonce fracassante : la chaîne américaine a pris la décision de ne plus collaborer avec Peter M. Lenkov, un producteur très influent à l'origine de plusieurs de ses séries à succès comme Hawaii 5-0, Magnum ou encore MacGyver. La raison invoquée ? De nombreuses personnes se seraient plaintes de son management jugé tyrannique et de son comportement toxique sur les plateaux.

Des accusations entendues par Peter M. Lenkov, qui a immédiatement tenu à s'excuser à travers un communiqué, "C'est difficile d'entendre que l'environnement créatif que je menais n'était pas l'environnement créatif que mes partenaires méritaient, et j'en suis profondément désolé. J'assume la responsabilité de ce qui m'est reproché", auxquelles vient de réagir l'acteur Lucas Till, le héros du reboot de MacGyver.

Une expérience traumatisante pour Lucas Till

Auprès du site Vanity Fair, le comédien a livré un témoignage accablant à l'encontre de l'ex-showrunner, révélant notamment, "la façon dont Peter traite les gens est tout simplement inacceptable". Malgré une éthique de travail importante de sa part, "Je n'ai jamais travaillé aussi durement de toute ma vie, et je n'ai aucun problème avec ça", Lucas Till a révélé que les conditions que Peter Lenkov lui imposait étaient invivables, "La première année de la série, j'en étais arrivé à être dans un état suicidaire, à cause de la façon dont il me traitait."

A en croire l'acteur, le producteur aurait en effet passé des années à le body-shamer au point de donner lieu à des séquences surréalistes sur les plateaux, "Il y avait toujours un truc concernant mon apparence qui ne lui plaisait pas. Par exemple, quand j'ai dû porter une blouse d'hôpital, il n'a pas hésité à dire que mes jambes étaient 'putain de moches' et qu'il ne fallait jamais les montrer." Des critiques régulières qui n'ont évidemment pas été sans conséquences puisque le comédien a par la suite développé quelques troubles, "Une fois, il a crié sur un réalisateur pour lui dire, 'Putain, merde. Rentrez-lui sa chemise, il ressemble à un petit garçon !' J'ai longtemps lutté pour réussir à maintenir un 'physique d'homme' sur la série à cause du stress, l'impossibilité de faire de la muscu et un agenda si irrégulier qu'il m'empêche d'avoir une alimentation saine".

Autant dire que le départ de Peter Lenkov - qui a tenu à démentir ces propos, devrait soulager Lucas Till et permettre à l'acteur de se lâcher comme jamais devant la caméra lors de la saison 5. Reste désormais à savoir si le départ inattendu de George Eads était lié au harcèlement régulier du producteur...