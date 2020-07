MacGyver, Hawaii 5-0... le créateur des séries de CBS viré pour son comportement tyrannique

C'est un gros bouleversement qui s'est s'opéré dans les coulisses de CBS. La chaîne vient de l'annoncer, elle a pris la décision de licencier Peter M. Lenkov. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il est pourtant à l'origine de des plus gros succès séries de la chaîne ces dernières années avec la création des reboots de Hawaii Five-0 - qui a récemment pris fin, et Magnum, ou encore la production de MacGyver.

Comportement tyrannique de Peter M. Lenkov sur ses séries

Un choix surprenant ? Pas tant que ça. Malgré une collaboration prolifique, CBS TV Studios a tout simplement décidé de se séparer de Peter M. Lenkov pour le bien de ses équipes. Dans un communiqué, un porte-parole révèle en effet que le producteur/créateur - sujet à différentes plaintes auprès des ressources humaines, n'avait malheureusement pas un comportement sain sur les plateaux et était capable d'apporter une ambiance toxique sur ses projets.

Auprès du Hollywood Reporter, une source révèle notamment que Peter M. Lenkov était tout simplement irresponsable, odieux et tortionnaire avec les personnes qu'il côtoyait, "Il n'est pas raciste ou sexiste, il est tout ça à la fois ! Il est même anti-femmes, anti-personnes de couleur, anti-gay. Tout ce que vous pouvez imaginer de pire, il l'est. Il a également malmené des hommes blancs hétérosexuels." De quoi comprendre l'urgence de la situation et l'importance de la sanction de CBS à son encontre qui a été jusqu'à rompre son contrat d'exclusivité avec lui.

Le créateur s'excuse

Dans un communiqué, Peter M. Lenkov n'a pas nié ces accusions mais a tenu à s'excuser pour son comportement, tout en promettant qu'il allait s'atteler à évoluer, "Il est désormais l'heure d'écouter et c'est ce que je fais. C'est difficile d'entendre que l'environnement créatif que je menais n'était pas l'environnement créatif que mes partenaires méritaient, et j'en suis profondément désolé. J'assume la responsabilité de ce qui m'est reproché et je suis prêt à effectuer le travail nécessaire pour m'améliorer".

On ne sait pas si ses excuses lui permettront de re-collaborer avec la chaîne dans le futur, mais on sait déjà qui seront ses remplaçants. Aussi, c'est Monica Macer qui sera la nouvelle showrunneuse de MacGyver, tandis que Eric Guggenheim s'occupera de Magnum. Et rassurez-vous, ces changements ne devraient pas se ressentir à l'écran puisqu'ils étaient déjà tous les deux attachés à ces séries auparavant.