NCIS Nouvelle Orléans saison 7 et Mom saison 8 annulées par CBS

Les fans de la franchise NCIS viennent de connaître un sacré ascenseur émotionnel. Quelques heures après l'annonce de la possible production d'un nouveau spin-off, centré cette fois-ci à Hawaii, Deadline a révélé que l'une des séries historiques de CBS allait bientôt prendre fin.

NCIS perd l'un de ses spin-offs

Ainsi, c'est NCIS : Nouvelle Orléans qui a été annulée par la chaine américaine. D'après le site, la saison 7 - actuellement diffusée aux USA, sera donc la dernière et l'ultime épisode sera proposé le 16 mai prochain. Et visiblement, cette conclusion n'était pas attendue par les créateurs.

Dans un communiqué, Jan Nash et Christopher Silber (les co-showrunners) ont dans un premier temps confié, "Ca a été un honneur et un plaisir sincère de travailler sur cette série aux côtés de cet incroyable casting et de cette équipe", puis ont confessé ensuite, "Bien que nous soyons déçus de voir NOLA se terminer, nous ne pourrions pas être plus fiers du travail réalisé".

Néanmoins, au regard des audiences décevantes du show (-24% en moyenne sur un an), la sanction semblait inévitable. Le point positif tout de même, c'est que les scénaristes ont désormais près de 4 mois pour écrire une belle fin à la série et à ces personnages.

C'est la fin pour Mom

Mais ce n'est pas tout, CBS ne s'est pas arrêtée là. On l'a appris dans le même temps, c'est Mom qui prendra également fin cette année. Tandis que la saison 8 - actuellement diffusée, était la première sans Anna Faris suite au départ de la comédienne l'été dernier, la chaîne a visiblement considéré que la comédie était arrivée au bout de ce qu'elle pouvait raconter et de son concept, qui avait déjà beaucoup évolué ces dernières années.

Aussi, sortez votre agenda et notez : c'est le 6 mai prochain que le tout dernier épisode de la série sera diffusé. A l'heure actuelle, on ne sait pas encore si Anna Faris en profitera pour reprendre son rôle de Christy afin de conclure magnifiquement cette série, mais un tel retour ne semble pas impossible. Après tout, l'héroïne n'a pas été tuée et peut donc revenir voir sa mère à tout moment.