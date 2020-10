Mom saison 8 : une fin mortelle pour Christy après le départ d'Anna Faris ? La créatrice répond

La saison 8 de Mom se fera sans Anna Faris. A l'instar de Ruby Rose avec Batwoman, la comédienne a pris la décision de quitter la série avant même le début du tournage. En septembre dernier, l'interprète de Christy confessait dans un communiqué de presse que "Les sept années passées sur Mom ont été parmi les plus enrichissantes et les plus gratifiantes de ma carrière", mais qu'il était temps pour elle de "saisir de nouvelles opportunités".

Quelle fin pour Christy ?

La question que l'on peut désormais se poser est la suivante : quel destin va attendre Christy ? On a pu le découvrir au fil des saisons, les scénaristes de Mom ne sont pas du genre à faire de cadeaux aux personnages malgré le côté humoristique de la série, tandis que Chuck Lorre (le co-créateur) n'a aucun problème à tuer les héros de ses fictions (poke Charlie de Mon Oncle Charlie).

Rassurez-vous, aucune fin mortelle n'est finalement à craindre ici. Dans une interview accordée à TVLine, Gemma Baker (co-créatrice) a au contraire révélé vouloir profiter de ce départ pour offrir un message d'espoir aux téléspectateurs, "L'une des choses magnifiques concernant le fait de se reconstruire, c'est que très souvent les gens vivent finalement quelque chose de plus grand et meilleur que tout ce qu'ils auraient pu imaginer".

Aussi, sans entrer dans les détails des circonstances de la future absence de Christy, Gemma Baker a promis, "Nous sommes vraiment confiants dans le fait que notre public, tous ceux qui ont soutenu Christy depuis le début, tous seront heureux pour elle et satisfaits du chemin qu'elle empruntera".

Rendez-vous désormais le 5 novembre prochain sur CBS aux USA pour découvrir la belle fin réservée à cette héroïne emblématique de Mom.