Mom : Anna Faris quitte la série avant la saison 8, elle explique son départ

Anna Faris annonce son départ de Mom

Depuis sept ans, soit sept saisons, Anna Faris interprète le rôle de Christy Plunkett, une mère célibataire et ancienne alcoolique, dans la série Mom diffusée sur la CBS. Aujourd'hui, il est temps pour elle de se consacrer à d'autres projets et à d'autres projets.

Voilà donc pourquoi l'actrice a pris la décision de quitter le show, créé par Chuck Lorre, avant la saison 8 : "Les sept années passées sur Mom ont été parmi les plus enrichissantes et les plus gratifiantes de ma carrière. Je suis tellement reconnaissante envers Chuck Lorre, les scénaristes et mes partenaires incroyables pour avoir rendu cette expérience merveilleuse", explique Anna Faris dans un communiqué de presse. L'ex-femme de Chris Pratt confie ensuite qu'il est temps pour elle de "saisir de nouvelles opportunités".

"Nous souhaitons à Anna tout le meilleur"

Les sociétés Warner Bros. TV et Chuck Lorre Productions n'ont pas manqué de réagir au départ de l'actrice : "Depuis la création de Mom, Anna a toujours été le premier et le seul choix pour le rôle de Christy. Nous sommes si fiers des histoires que nous avons pu raconter pendant les sept années qu'Anna a passé avec nous. Nous lui souhaitons tout le meilleur et nous la remercions pour sa belle interprétation." De son côté, Allison Janney, l'interprète de Bonnie, la mère de Christy dans Mom, n'a pas encore commenté la décision de sa partenaire à l'écran depuis sept ans.