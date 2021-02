NCIS saison 18 : bientôt un nouveau spin-off... à Hawaii ?

Nouvelle série NCIS en approche

La franchise NCIS semble immortelle. Tandis que la série portée par Mark Harmon (Gibbs) est actuellement rendue à sa 18ème saison, celle-ci pourrait prochainement voir CBS s'amuser à étendre davantage son univers à la télévision. Ainsi, après avoir déjà donné naissance aux spin-offs NCIS Los Angeles et NCIS New Orleans, toujours en cours de diffusion aux USA avec respectivement des saisons 12 et 7, la chaîne américaine aimerait commander une troisième série dérivée.

A l'heure actuelle peu d'informations sont encore connues, mais ce projet pourrait néanmoins permettre à CBS d'apaiser la tristesse de nombreux téléspectateurs, toujours déçus par la récente annulation de Hawaii 5-0. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette potentielle nouvelle série NCIS pourrait utiliser les mêmes décors.

Un projet opportuniste pour CBS ?

Oui, vous ne rêvez pas, c'est sur les îles Hawaiiennes que l'action pourrait cette fois-ci prendre place en mettant en scène des agents locaux. Et Deadline le précise bien, ce choix n'aurait pas été fait au hasard, "Avec NCIS Hawaii, CBS Studios souhaiterait utiliser toute la base de production bâtie pour Hawaii 5-0".

Surtout, en plus de permettre à la franchise NCIS de s'étendre à moindre frais, une telle série pourrait également donner lieu à des épisodes inattendus, "CBS a déjà une série située à Hawaii, Magnum, ce qui pourrait créer de potentielles opportunités de rencontres avec NCIS Hawaii." Après tout, on le sait, le monde de NCIS est friand de crossovers, comme on a pu le découvrir en 2012 quand NCIS Los Angeles et Hawaii 5-0 s'étaient rencontrées lors d'un épisode exceptionnel.

Il est encore trop tôt pour savoir si ce projet verra réellement le jour, mais CBS - qui ne souhaiterait étrangement pas présenter cette nouvelle équipe à travers un épisode spécial implanté dans l'une des trois autres séries NCIS, a confié ce spin-off à Christopher Silber et Jan Nash (showrunners & producteurs de New Orleans), ainsi qu'à Matt Bosack (scénariste & producteur sur SEAL Team).