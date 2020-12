NCIS saison 18 : un personnage culte et adoré des fans va faire son retour

On ne sait pas encore si 2021 sera une meilleure année que 2020, mais une chose est sûre, elle débutera de la meilleure des façons. Ainsi, c'est une double dose de NCIS qui sera proposée aux fans le 19 janvier prochain avec la diffusion des épisodes 4 et 5 de la saison 18 sur CBS aux USA.

Un personnage culte de retour

Et pour l'occasion, les créateurs ont décidé de faire un joli cadeau aux fans avec la mise en scène du retour d'un personnage adoré. Non, il ne s'agira pas de Ziva (même si la porte est ouverte), ni même de Tony (même si Michael Weatherly est prêt), mais de... Delilah, la femme de McGee incarnée par Margo Harshman, absente de la série depuis près de 2 ans.

A en croire le synopsis de l'un des deux épisodes, on retrouvera en effet le couple lors d'une petite semaine de vacances aux Bahamas. Malheureusement pour le personnage de Sean Murray, ce repos bien mérité va rapidement se transformer en nouvelle mission quand une affaire menée par Gibbs et son équipe se retrouvera étonnamment liée à l'île sur laquelle les deux amoureux séjourneront.

De quoi forcément nous intriguer, mais également nous inquiéter. Quand on connait le passif de McGee et Delilah qui n'ont pas eu l'histoire la plus facile au monde, on espère que cette coïncidence sera sans conséquence pour leur relation.

Début d'année mouvementé

A noter que le deuxième épisode de la soirée verra la petite aventure de Gibbs - qui tente de trouver le chef d'un cartel de drogue responsable de l'overdose d'Emily, la fille de Fornell, arriver à son climax. Et pendant ce temps-là, le reste de la team fera face à une enquête aux dangereuses implications.

Bref, vous l'aurez compris, ce n'est pas encore en 2021 que les agents du NCIS pourront souffler et se reposer !