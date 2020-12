NCIS saison 18 : Ziva déjà de retour cette année ? Le producteur répond

L'an passé, les scénaristes de NCIS ont fait le bonheur des fans en mettant en scène le retour de Ziva David et en permettant ainsi à l'héroïne incarnée par Cote de Pablo d'avoir une conclusion à sa hauteur. Mais ce que n'avaient peut-être pas anticipé les créateurs, c'était que les fans allaient aussi rapidement et profondément se ré-attacher à l'ex-protégée de Gibbs au point de vouloir déjà la retrouver à l'écran lors de la saison 18, actuellement diffusée sur CBS aux USA.

Un retour possible, mais...

Un espoir impossible ? Pas vraiment. Tandis que Michael Weatherly (Tony Dinozzo) ne cesse de jouer avec le coeur des fans en soumettant l'idée d'un retour de son personnage aux côtés de Ziva, Steve Binder (Producteur exécutif) a son côté confessé ne pas être fermé à une telle éventualité.

Après avoir dans un premier temps confié, "Pour l'instant, on a vraiment sorti tout ce que l'on voulait raconter avec Ziva, donc on n'a pas prévu [de retour] pour le moment", Binder a ensuite précisé, "Mais on est bien évidemment ouvert à cette idée !"

Et le point positif, c'est que lui et son équipe n'ont aucunement l'intention de faire revenir Ziva uniquement pour le buzz ou un caméo inutile de quelques secondes. A en croire le producteur, le jour où l'héroïne reviendra, ça sera pour une véritable intrigue, "On se dira toujours 'Ne nous contentons pas de prendre Cote et de la mettre ici'. On pensera toujours 'D'abord, réfléchissons à une histoire et voyons si ça vaut vraiment le coup de ramener ce personnage pour ça !" On espère désormais qu'ils seront inspirés.