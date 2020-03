NCIS saison 17 : Tony et Ziva de retour ensemble ? "La porte est ouverte"

Les scénaristes de NCIS et Cote de Pablo ont profité de la saison 17, actuellement diffusée aux USA, pour apporter une réelle conclusion à l'histoire de Ziva. On a pu le découvrir à l'écran, l'ex-protégée de Gibbs a enfin pu se débarrasser des menaces qui planaient au-dessus de sa tête et celle de sa famille, puis retrouver Tony et Tali à Paris afin d'avoir leur happy ending.

Cote de Ziva et Michael Weatherly prêts à se retrouver

Pourtant, si le chapitre de cette longue histoire de NCIS semble désormais fermé, Cote de Pablo ne désespère pas d'apparaître une nouvelle fois à l'écran. Et cette fois-ci, elle pourrait revenir accompagnée. Interrogée par Téléstar sur un possible retour de Michael Weatherly - l'interprète de Tony, l'actrice a confessé : "Nous avons tous deux très envie de nous retrouver à nouveau dans NCIS".

Néanmoins, elle l'a rapidement précisé, un tel événement pourrait mettre encore un peu de temps à voir le jour : "Le problème, c'est de trouver l'occasion pour le faire. Comme vous le savez, Michael tourne déjà dans une autre série, Bull, et il ne vit plus à Los Angeles". Une déception ? Rassurez-vous, Cote de Pablo en est certaine, que ça prenne 4 mois ou 2 ans, cette réunion est inévitable. Comme le prouve régulièrement Michael Weatherly sur Twitter, "il adore le personnage de DiNozzo et la porte reste donc ouverte."