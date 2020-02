NCIS saison 17 : Ziva et Tony enfin en couple et heureux à Paris ? On a la réponse !

On ne sait pas encore si Cote de Pablo sera de nouveau présente au casting de cette saison 17 de NCIS, ni si Michael Weatherly se décidera enfin à l'imiter, mais on sait déjà que Ziva David et Tony DiNozzo, leur personnage respectif, ont eu le droit à leur happy ending et sont désormais heureux hors caméra.

Tony et Ziva enfin heureux

Souvenez-vous, lors de la dernière apparition de Ziva à l'écran, cette dernière semblait prête à rejoindre sa famille après des mois cachée dans l'ombre. Et si le doute entourant ces futures retrouvailles était permis - Ziva avait notamment peur d'être oubliée et de continuer à être une menace pour elle, on a désormais la certitude que tout va pour le mieux pour tout le monde.

Dans l'épisode 16 diffusé ce mardi 18 février aux USA, Jimmy a en effet offert à la team de nombreuses lettres écrites par Tony DiNozzo Sr, le père de l'ex-agent du NCIS, afin de les remercier. Pour quelle raison ? Pour avoir permis à Ziva de retrouver Tony et Tali (leur fille) à Paris et, par la même occasion, d'avoir fait de lui "le pépé le plus heureux du monde".

Un clin d'oeil aussi mignon que cool qui, dans le cas où Ziva/Tony ne réapparaîtraient plus jamais à l'écran, offre une belle conclusion à ce si grand chapitre. Reste désormais à savoir si Torres et Bishop s'en inspireront...