NCIS saison 17 : happy ending avec Tony pour les adieux de Ziva ? On vous dit tout

Ziva a fait ses adieux

Ce mardi 7 janvier était diffusé l'épisode 11 de la saison 17 de NCIS, qui marquait les nouveaux adieux de Ziva à la team. Et on vous rassure tout de suite, l'héroïne de Cote de Pablo n'a pas été tuée. Mieux, l'ex-agent de Gibbs a ENFIN eu le droit à sa happy ending.

Ainsi, après être partie toute seule en saison 11, avoir élevé toute seule sa fille - Tali - en secret, puis avoir été annoncée comme morte en saison 13, les scénaristes ont cette fois-ci accordé à Ziva une fin en douceur et plutôt cool.

Happy ending familiale pour l'héroïne

Alors non, Tony (Michael Weatherly) n'est pas apparu à l'écran afin de nous offrir des retrouvailles émouvantes. Néanmoins, après s'être longuement interrogée sur la possibilité d'être une personne normale, la faute à ses récentes années à vivre en cavale et dans la peur, "Et si j'étais trop endommagée pour redevenir celle que j'étais ?", ou bien sur l'envie de Tony de fonder une vraie famille avec elle, "Il ne m'a toujours pas répondu [à un message]", Ziva a eu le droit à la plus belle des surprises.

Quand Tony a compris que le danger qui planait au-dessus de leurs têtes était enfin éliminé (Sahar n'est plus une menace), il lui a en effet envoyé une vidéo de Tali - leur fille, lui disant : "Je t'aime maman, tu nous manques". De quoi logiquement émouvoir Ziva (et nous aussi), et lui prouver que sa famille n'attendait qu'elle. Résultat, après de dernières sages paroles de Gibbs, "Ziva, regarde moi. Tu es prête [à retrouver une vraie vie]", puis des adieux très cool avec la team, la jeune maman s'est envolée direction Paris afin de retrouver Tali et Tony.

On ne va pas se le cacher, c'était nul de ne pas assister aux retrouvailles entre Ziva et Tony. Cependant, la porte à un retour des deux personnages dans le futur a clairement été ouverte. Non seulement McGee a promis à Ziva qu'ils se reverront "bientôt", mais surtout, maintenant que le couple a eu le droit à sa happy ending, il serait surprenant de ne pas voir les scénaristes et Cote de Pablo/Michael Weatherly en profiter pour faire plaisir aux fans.