NCIS saison 17 : Cote de Pablo promet "un départ magnifique" pour Ziva, Tony de retour ?

Une actrice comblée

C'est LE grand événement de cette saison 17 de NCIS, Ziva David se retrouve régulièrement au centre des intrigues. Après une double apparition à la rentrée, l'héroïne de Cote de Pablo est également apparue lors du dernier épisode de l'année 2019, et est déjà attendue à l'écran au tout début de l'année 2020.

De quoi forcément faire le bonheur des fans, mais aussi celui de l'actrice. Au micro de ET, Cote de Pablo a notamment confié : "J'ai longtemps espéré qu'à un moment donné, quelque chose comme ça puisse se concrétiser et les étoiles se sont finalement alignées et me voilà aux côtés de ce mec [Mark Harmon]".

Retrouvailles en famille ?

Surtout, ce grand retour dans la famille NCIS lui permet de réécrire l'histoire de son personnage et de lui apporter une véritable conclusion. Pour rappel, Ziva revient de loin puisque, il y a encore quelques mois, on la pensait morte, tuée hors-caméras. Et visiblement, cette seconde chance offrira bientôt à l'ex-agent la belle fin qu'elle aurait dû avoir dès le début : "Le prochain départ de Ziva ? C'est un départ totalement différent, et c'est tout ce que je peux dire. C'est vraiment un magnifique départ".

De là à dire que Ziva retrouvera ENFIN Tony (Michael Weatherly), mis au courant de sa survie, et sa fille qu'elle regarde vivre à distance... Vivement la nouvelle année !