NCIS saison 18 : les secrets de Ducky et Gibbs révélés dans l'épisode 400

Le rendez-vous est pris, c'est le 17 novembre prochain que CBS débutera la saison 18 de NCIS. Une nouvelle année très importante pour la série policière, puisqu'elle en profitera pour célébrer son 400ème épisode ! Et forcément, les créateurs ne pouvaient pas passer à côté de cet anniversaire sans offrir aux fans un joli cadeau.

Les secrets de Gibbs et Ducky révélés

Frank Cardea (producteur exécutif) l'a donc confié à TVLine, cet épisode qui sera diffusé le 24 novembre aux USA, mettra en scène "un Ducky jeune et un Gibbs jeune". L'intérêt ? Steven Binder (scénariste) l'a de son côté précisé, il permettra aux téléspectateurs de découvrir de nouveaux secrets sur ces deux personnages adorés.

"L'histoire se concentre autour de leur toute première rencontre, à un moment où chacun se trouve à un carrefour de sa vie" a-t-il notamment confié. Et si le scénariste a précisé, "Je n'entrerai pas dans les détails de la nature de ce carrefour", il n'a pu s'empêcher d'ajouter, "mais il s'agit d'un moment véritablement charnière dans la vie de chacun, et ils vont être en mesure de s'aider l'un et l'autre afin qu'ils empruntent finalement le chemin qui les mènera à là où l'on peut les trouver dans le présent".

Deux acteurs de retour

Une révélation qui a forcément de quoi nous intriguer, d'autant plus que ces flashbacks seront fidèles au reste de la série. Steven Binder a en effet révélé qu'Adam Campbell reprendra son rôle de jeune Ducky, déjà tenu 3 fois par le passé, "Il est juste fantastique", tandis que le jeune Gibbs sera une nouvelle fois incarné par Sean Harmon, le fils de Mark Harmon. "Il ressemble de plus en plus à son père chaque jour qui passe" a d'ailleurs confié Frank Cardea, ce à quoi Binder a répondu, "Et il a exactement la même voix. C'est ce qui me frappe le plus".

Bref, préparez-vous à un retour vers le passé nostalgique plus vrai que nature !