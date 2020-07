NCIS saison 18 : une actrice culte quitte la série

Nouveau bouleversement à venir au sein du casting de NCIS. Ces dernières années, la série policière de CBS a en effet vu quelques uns de ses acteurs fétiches s'en aller afin de vaquer à d'autres occupations, que ce soit Michael Weatherly (Tony), Pauley Perrette (Abby) ou encore Jennifer Esposito (Quinn). Mauvaise nouvelle pour les fans, ça sera une nouvelle fois le cas au cours de la saison 18, dont le tournage n'a pas encore débuté aux USA.

Un départ en douceur

C'est Deadline qui a révélé l'information ce week end, Maria Bello - l'interprète de Jacqueline Sloane depuis la saison 15, a pris la décision de ne pas renouveler son contrat qui était d'une durée de 3 ans. A l'heure actuelle, on ignore encore les raisons derrière ce choix - y a-t-il un rapport avec les récentes accusations polémiques de Pauley Perrette lancées à l'encontre des producteurs ?, mais on est néanmoins assuré d'une chose : les adieux de Sloane seront parfaitement mis en scène.

Là où la relation entre Gibbs (Mark Harmon) et Sloane semblait enfin prête à décoller vers une certaine direction, Maria Bello aurait accepté l'idée de ne pas tout briser violemment au risque de choquer et décevoir les fans. Aussi, afin de préparer au mieux le terrain à son départ, l'actrice jouera dans les 8 premiers épisodes de la saison 18. De quoi éviter la destruction frustrante de trois années d'intrigues et permettre à la comédienne de fêter le 400ème épisode de la série.