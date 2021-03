Supergirl saison 6 : la fin de la série ne ressemblera pas à ce qu'espérait Melissa Benoist

La fin approche pour Supergirl. Ce mardi 30 mars 2021, la CW a officiellement débuté la diffusion de la saison 6, qui sera la dernière de la série. Une ultime année qui sera marquée par un énième affrontement intense face à Lex Luthor et par des retours très spéciaux de certains personnages cultes, mais également par un plan final qui semble faire le bonheur de Melissa Benoist.

Melissa Benoist heureuse par la fin réservée à Kara

Invitée par EW à se confier sur la conclusion réservée à Kara, "Avez-vous une idée de ce qui l'attend ?", la comédienne - qui a repris le tournage il y a seulement deux mois, a confessé être déjà au courant de tout, "Ils m'ont pitché la fin parce qu'ils voulaient savoir si j'avais quelques idées/envies sur la façon dont je voulais voir Kara faire ses adieux à la fin de la série".

Et visiblement, la surprise a été totale pour l'actrice au moment de découvrir le projet des créateurs. La raison ? "Ce que j'imaginais n'était pas du tout ce que eux avaient en tête". Cependant, rassurez-vous, cette divergence n'a pas frustré ou déçu Melissa Benoist. Elle l'a aussitôt précisé, la version à venir des scénaristes de Supergirl est probablement la plus aboutie et la plus fidèle à l'esprit de la fiction, "C'est vraiment magnifique. C'est une excellente fin, j'en suis vraiment très heureuse."

La question que l'on peut désormais se poser est la suivante : qu'est-ce que les auteurs de la série du Arrowverse ont imaginé pour avoir une fin si différente des envies initiales de Melissa Benoist ? Faut-il craindre une conclusion aussi sombre que celle d'Oliver Queen (Arrow) pour Kara ? A suivre...