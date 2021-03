Supergirl saison 6 : une fin mortelle pour Kara ? La showrunneuse tease un sacrifice

Affrontement ultime entre Lex et Supergirl

C'est une date désormais connue de tous : le 30 mars prochain, la CW débutera la diffusion de la saison 6 de Supergirl, qui sera également la dernière. Et afin de permettre à la série de partir de la meilleure des façons en marquant les esprits des fans, les créateurs ont visiblement préparé quelques intrigues mouvementées.

Ainsi, d'après les informations de EW, les futurs épisodes verront Kara affronter Lex qui utilisera les pouvoirs d'Osbidian pour laver le cerveau de la moitié de la population. Or, durant cet affrontement, la cousine de Clark Kent devrait être obligée de faire des choix qui pourraient avoir des répercussions extrêmes sur elle à l'avenir.

Une question de vie ou de mort pour Kara

Sans trop en dévoiler à ce sujet, Jessica Queller (la co-showrunneuse) a en effet confié que l'héroïne incarnée par Melissa Benoist devrait aller au bout d'elle-même, "Elle va réellement avoir besoin de sacrifier sa vie, la mettre en jeu afin de sauver ses amis et l'humanité". Autrement dit ? Supergirl pourrait souffrir comme jamais et faire face aux conséquences de ses actions, "Elle va affronter sa propre mortalité d'une façon qui n'a encore jamais été faite dans la série".

Bien évidemment, il est encore trop tôt pour savoir si cela signifie qu'une fin mortelle attend réellement Kara, mais Jessica Queller a tout de même tenu à préparer les fans à toutes les éventualités, "Ca va vraiment être notre préoccupation durant les 7 premiers épisodes. Il va y avoir des enjeux de vie ou de mort pour Kara, et ça va amener une réflexion introspective."

Et quand on se souvient de la fin réservée à Oliver Queen dans Arrow, on comprend qu'une fin triste et choquante n'a malheureusement rien d'impossible.