Supergirl saison 6 : un personnage culte de retour... avec un nouveau visage

Changement de visage pour une héroïne

Ce n'est plus un secret, la saison 6 de Supergirl sera la dernière. Et si peu d'informations sont déjà connues sur la conclusion à venir de la série, on sait néanmoins une chose : les créateurs profiteront des ultimes épisodes pour mettre en scène de jolies choses qui devraient faire le bonheur de tous les fans. Et parmi les surprises à venir, c'est le retour d'un personnage emblématique qui est attendu.

D'après les informations de EW, Cat Grant (ex-journaliste et attachée de presse de la Maison Blanche) va en effet réapparaître à l'écran, elle qui est absente de Supergirl depuis la saison 3. Toutefois, ce retour s'accompagnera d'un surprenant twist. Et pour cause, ce n'est pas Calista Flockhart - son interprète depuis la saison 1, qui sera présente à l'écran, mais Eliza Helm.

Retour vers le passé

Le site américain l'a révélé, cette nouvelle comédienne a été choisie afin de donner vie à une version plus jeune de l'héroïne à l'occasion des futurs épisodes 5 (Prom Night) et 6 (Prom Again), qui seront diffusés au printemps prochain. L'intérêt ? Nous permettre de découvrir les débuts de sa carrière à travers des séquences sous forme de flashbacks, à une période où elle se faisait encore appeler CJ Grant.

A en croire le synopsis, on y découvrira ainsi une Cat "déterminée à sortir de l'ombre de Lois Lane et de son patron, Perry White". Pour cela, on lui suivra en train d'enquêter sur une histoire très spéciale qui la mènera jusqu'à la ville natale de Kara et qui lui réservera quelques surprises. Et oui, c'est cet article qui lui permettra "de devenir la Cat Grant que l'on connait".

On ne sait pas encore si l'idée de ce double épisode dédié à cette héroïne a été imaginée afin de combler une possible absence de Calista Flockhart d'ici la fin de Supergirl, mais on a hâte de découvrir tout ça.