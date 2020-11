Arrow saison 9 : Stephen Amell prêt à ressusciter Oliver Queen, "Je suis sérieux"

Une saison 9 d'Arrow est-elle réellement possible ? A en croire les récents propos de Stephen Amell, la porte semble clairement ouverte. Quelques mois après avoir pourtant assuré être heureux de tourner la page et s'être forcé à filmer la saison 8, l'interprète d'Oliver Queen ne serait finalement plus contre l'idée de renfiler sa capuche. Et d'après lui, c'est pour la bonne cause qu'il pourrait le faire.

Stephen Amell prêt à ressusciter Oliver

Ca ne vous aura pas échappé, suite à l'épidémie de Covid-19 qui frappe le monde entier, il est désormais difficile de voyager entre les pays et de nombreux tournages de films et séries se retrouvent donc à l'arrêt / perturbés en attendant que la situation évolue positivement. Et visiblement, la CW - chaîne qui produit notamment le Arrowverse, pourrait être concernée par de tels problèmes avec des acteurs coincés aux USA et incapables de venir au Canada, pays où sont tournées certaines fictions.

Aussi, invité du podcast Inside of You, Stephen Amell - déjà présent au Canada pour les besoins de son nouveau projet, a confié, "J'ai appelé Greg Berlanti [producteur du Arrowverse, ndlr] et je lui ai dit, 'Ecoute, j'espère que ça n'arrivera pas, mais si tout doit vraiment partir en c*uilles et que vous ne pouvez pas faire venir les acteurs ici, si vous n'arrivez pas à trouver des solutions, j'ai une idée. Je suis là et si je dois rester ici, autant travailler. Donc si c'est le cas, cherchons ensemble une façon de ressusciter Oliver Queen". Rien que ça.

Une proposition 100% sérieuse

Une simple blague de sa part ? A priori, pas du tout. Le comédien - qui avait déjà teasé un possible retour il y a quelques semaines, l'a ensuite précisé, quand Berlanti lui a demandé s'il était véritablement sérieux à ce sujet, Stephen Amell lui aurait répondu, "Oui, évidemment. Je suis put*in de sérieux. Encore une fois, j'espère qu'on n'aura pas à en arriver là. Mais peut-on au moins mettre ça sur la table ?".

Vous l'aurez compris, un retour de Arrow à court terme ne serait possible que si la CW n'arrivait pas à produire ses autres séries à temps ce qui, à l'heure actuelle, ne semble pas être un problème. Néanmoins, voir Stephen Amell parler aussi librement d'un tel sujet et s'imaginer déjà reprendre son rôle d'Oliver Queen nous fait comprendre qu'un tel projet pourrait réellement prendre vie d'ici quelques mois / années. Et ça c'est cool.