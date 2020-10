Stephen Amell (Arrow) positif au coronavirus lors du tournage de Heels, il témoigne

Même les plus forts peuvent être touchés par le coronavirus. Après Dwayne The Rock Johnson, Stephen Amell a révélé avoir lui aussi contracté la covid-19. Lors d'une interview avec l'acteur Michael Rosenbaum pour le podcast Inside of You, l'interprète d'Oliver Queen a confié avoir été testé positif alors qu'il était en plein tournage de sa nouvelle série Heels, sur le catch. Un coup dur pour lui, comme il le raconte : "Quand c'est arrivé, quand j'ai eu le test positif, je l'ai très mal pris. Pour moi, c'est comme si je venais de flinguer Heels, parce que je suis l'acteur principal, je suis tout le temps sur le plateau, je travaille chaque jour, plus ou moins. Du coup, dans ma tête, je me dis qu'ils vont devoir arrêter la production à cause de moi. On n'avait pas encore fini de tourner les deux épisodes et je pensais avoir déjà tout foiré".

Stephen Amell positif au coronavirus, le tournage de Heels interrompu

S'il était en quarantaine pendant trois semaines, le tournage de Heels a pu reprendre après seulement une journée d'interruption : "Finalement, ils ont arrêté le tournage pendant une journée. Ce qu'ils ont pu faire est ahurissant, très franchement. Cela montre simplement qu'ils y étaient préparés, même si tout le monde n'a pas le luxe de prendre deux semaines de congé forcé." Le tournage a repris le 20 octobre dernier.

L'acteur d'Arrow se confie sur ses symptômes

L'acteur s'est ensuite confié sur les symptômes qu'il a eu, comme la fièvre : "Pendant deux nuits, je n'ai fait que me réveiller toutes les deux heures parce que ma température était instable : un coup je mourrais de froid, avant de bouillir juste après. Je transpirais de tous mes pores. Alors je me lavais, prenais une douche, changeais de vêtements et retournais dans mon lit, avant d'avoir de la fièvre à nouveau et de recommencer à transpirer et répéter ce cycle sans fin." Il a ensuite eu l'oreille droite bouchée, des sensations de vertige et une perte d'appétit telle qu'il a perdu 7 kilos en 3 semaines. Il met alors en garde : "J'ai activement, activement, activement essayé d'éviter de contracter ce virus. Et devinez quoi ? Je l'ai quand même attrapé, alors soyez intelligent !"