Arrow : une saison 9 ? Stephen Amell tease déjà un retour

Tandis que le Arrowverse semble entrer dans une nouvelle phase (fin de Arrow, conclusion annoncée de Supergirl, reboot de Batwoman...), nombreux sont les téléspectateurs à s'interroger sur l'avenir de la franchise. Aussi, un possible retour de Stephen Amell sous le costume du Green Arrow a logiquement de quoi emballer tout le monde aujourd'hui, "S'il vous plait, corrigez ce terrible final et ça sera parfait", "Vous êtes en train de nous dire que vous allez vraiment revenir en tant que Green Arrow dans le futur ?", "Stephen, vous ne pouvez pas jouer avec notre coeur comme ça. J'ai déjà dit au revoir à Oliver une fois, je ne pense que je pourrais le faire une nouvelle fois", "Okay, vous avez un truc à nous dire ? Qu'est-ce qu'on ne sait pas ?!"

Un retour loin d'être à l'ordre du jour ?

Malheureusement, si Stephen Amell semble clairement ouvrir la porte à la possibilité d'un retour de son personnage dans le futur (nouvelle saison, simple caméo...), n'espérez pas voir ce fantasme se concrétiser avant très longtemps. Pour reprendre l'exemple de Dexter, il aura fallu attendre 7 ans avant que l'idée se mette réellement en place, malgré les appels du pied de Michael C. Hall depuis des années. Surtout, Stephen Amell n'a jamais caché sa hâte d'en finir avec le Arrowverse.

Il y a quelques mois seulement, l'interprète d'Oliver Queen révélait même sans langue de bois avoir accepté de tourner la saison 8 de Arrow uniquement pour l'argent. Interrogé sur la fin de la série, il révélait ceci, "Comme dit le proverbe, j'ai eu une offre que je ne pouvais pas refuser. Ils m'ont dit 'Tu vas devoir tourner 22 épisodes avec nous pour la saison 7, ce qui ira de juillet à avril. Tu veux vraiment n'en faire que 22 à tel prix et finir en avril, et ne pas en faire 32 à CE prix et arrêter en octobre ?' Parce que, il faut le savoir, quand vous renégociez quelque chose, ils améliorent votre salaire par épisode. J'ai regardé l'offre et ça aurait été fiscalement irresponsable pour moi de dire non. Irresponsable. J'aime toute cette putain de saison 8, je me suis éclaté, mais clairement, j'étais uniquement là pour l'argent. Plus que d'habitude !"

Bref, il va falloir patienter avant d'espérer voir ce retour se concrétiser.