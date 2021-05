The Resident saison 5 : la série officiellement renouvelée, un acteur sera moins présent

C'est la période la plus redoutée pour les fans des séries : les chaînes de télévision américaines décident actuellement du destin de leurs shows et, comme chaque année, il y a du dégât. Mais les fans de séries médicales peuvent souffler : en plus du renouvellement de Grey's Anatomy pour une saison 18 et de Good Doctor pour une saison 5, The Resident sera elle aussi de retour pour la saison 2021/2022.

The Resident de retour pour une saison 5

La semaine dernière, Fox a annulé la série Prodigal Son après seulement 2 saisons mais on peut souffler, The Resident ne quittera donc pas nos écrans à l'issue de la saison 4 (découvrez les premières infos sur ce qui vous attend dans la suite). Aux US, le dernier épisode de la quatrième saison (l'épisode 14) est diffusé ce mardi 18 mai. Double bonne nouvelle, il ne faudra pas trop attendre si vous suivez la série au rythme américain : si la saison 4 n'a débuté qu'en janvier 2021 à cause de la pandémie de Covid-19, la saison 5 devrait être lancée dès cet automne aux US.

Morris Chestnut (Cain) ne sera plus régulier

Cependant, il semblerait qu'un acteur sera moins présent : Morris Chestnut qui joue le rôle de Barrett Cain depuis la saison 3 a rempli son contrat et ne sera plus régulier dans la saison 5. L'acteur devrait cependant revenir dans la série en tant que récurrent et donc faire moins d'apparitions. On a appris ce lundi qu'il rejoignait le casting de la série Our Kind People (également prévue sur la FOX) où il donnera la réplique à Yaya DaCosta qui a, de son côté, annoncé son départ de Chicago Med. La saison 4 de The Resident a déjà vu le départ d'un personnage principal suite à l'épisode 10.