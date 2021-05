Good Doctor : une saison 5 commandée pour la série médicale

La saison des séries est bientôt terminée aux Etats-Unis, même si la Covid-19 a un peu perturbé les tournages et même repoussé certaines diffusions, comme par exemple celle de Riverdale dont la saison 5 ne reviendra qu'en août (oui, ça fait long). Si la CW a déjà renouvelé la quasi-totalité de ses séries et que CBS a annoncé une nouvelle saison de NCIS (et pas que), la chaîne ABC reste encore frileuse sur ses annonces. On ne sait par exemple toujours pas si Grey's Anatomy aura une saison 18, même si ça semblerait bien parti selon les rumeurs. La chaîne vient cependant de nous rassurer sur le destin de son autre série médicale phare : Good Doctor.

Et de 5 saisons pour Good Doctor

C'est donc officiel : les aventures de Shaun Murphy (Freddie Highmore) et de ses collègues médecins reviendront sur nos écrans pour la saison 2021/2022 avec une saison 5 de la série. Malgré une baisse d'audience de 30% comparé à la saison 3, la série continue de réunir en moyenne 4 millions de téléspectateurs par épisode. On ne sait pour l'instant pas de combien d'épisodes cette saison 5 sera composée. La saison 4, actuellement diffusée aux Etats-Unis, comptera 20 épisodes et ne sera pas raccourcie à cause de la pandémie (la saison 3 comptait elle aussi 20 épisodes, tous tournés avant la pandémie) contrairement à la saison 17 de Grey's Anatomy qui ne comptera que 16 épisodes.

Après la mort tragique de Melendez dans le final de la saison 3, la saison 4 de Good Doctor (prochainement diffusée sur TF1) s'ouvrira avec un double épisode centré sur la Covid-19 avant de s'éloigner de la pandémie. Plusieurs nouveaux acteurs ont rejoint la série dans la saison 4 qui réservera aussi une grosse surprise pour le couple Shaun/Lea (Paige Spara).