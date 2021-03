Good Doctor saison 4 : une annonce choc qui va tout changer pour Shaun et Lea

Plus rien ne sera comme avant dans The Good Doctor. Dans l'épisode 11 de la saison 4 diffusé ce lundi 8 mars 2021 sur ABC, les créateurs ont en effet amorcé une nouvelle intrigue qui devrait tout changer au sein de la relation entre Shaun et Lea, et permettre au personnage incarné par Freddie Highmore de connaître une évolution que l'on n'imaginait pas.

Un couple plus soudé et solidaire

Dans un premier temps, les scénaristes ont mis en scène une improbable histoire afin de forcer le couple à solidifier leurs liens. Au programme ? Alors que Lea partait en guerre contre un agent de fourrière qui avait confisqué sa voiture mal garée, elle a demandé à Shaun de l'aider à la récupérer en mentant pour elle, ce qu'il n'a pas réussi à faire.

Une situation qui a logiquement frustré sa compagne, "Ça n'a rien à voir avec l'honnêteté, ça concerne le fait de me soutenir. On est une équipe maintenant, on doit travailler ensemble pour un but commun", et qui a progressivement permis au médecin de se laisser aller en s'engageant ensuite volontairement dans une aventure totalement folle à base de plan ingénieux, manipulation, fuite sous tension... Shaun en mode Ocean's Eleven, c'est quelque chose.

Nouvelle aventure pour le duo...

Cependant, si cette histoire a aidé Shaun à mieux comprendre son rôle de copain et à se dépasser quand il le faut pour Lea (mission "consolidation du couple" réussie de la part des scénaristes), il n'a pas masqué son étonnement face au comportement fou de celle-ci ces derniers jours. De fait, il pense qu'il lui faudra encore du temps et de l'aide pour apprendre à mieux gérer ces situations.

Et là... c'est le twist. Lea l'a finalement confessé, son récent comportement cachait autre chose, "J'ai été un peu folle, mais ça ne concernait pas la voiture". En réalité, elle avait besoin de s'assurer du soutien de Shaun, de sa capacité à être là pour elle en toute circonstance, en raison de la nouvelle aventure qui les attend, "Shaun, il y a deux jours, j'ai découvert que j'étais enceinte".

Oui, vous avez bien lu, un bébé pourrait possiblement pointer le bout de son nez d'ici quelques mois. Un choc pour les fans, mais également pour le médecin, totalement pris de court par cette annonce. On vous rassure, il semblait également heureux, mais il va être intéressant de suivre l'évolution de cette histoire. Là où Shaun avouait encore avoir du mal à distinguer le bien du mal, et ne pas être sûr de prendre les bonnes décisions, l'idée de devenir papa devrait forcément avoir un énorme impact sur lui.