NCIS saison 19 : la série renouvelée avec Mark Harmon, mais Gibbs moins présent l'an prochain ?

NCIS est-elle est immortelle ? La question peut se poser. Malgré les départs de ses acteurs emblématiques au fil des années, la fiction policière lancée en 2003 est toujours en vie. Mieux, elle est aujourd'hui assurée de poursuivre l'aventure encore un peu. CBS vient en effet de l'annoncer, elle a été renouvelée pour une saison 19, qui devrait débuter à la rentrée prochaine.

NCIS aura une saison 19, Mark Harmon de retour

A l'heure actuelle, on ne sait pas encore combien d'épisodes la composeront (la commande pourrait à nouveau évoluer en fonction de l'état l'épidémie de Covid-19 aux USA), mais on est déjà assuré d'une bonne nouvelle : Mark Harmon sera bien de retour. Alors que le contrat du comédien s'arrêtait initialement en mai 2021 et que l'intrigue de Gibbs dans la saison 18 nous laissait craindre un départ lors des futurs épisodes, la star de NCIS a finalement décidé de prolonger l'aventure.

Une surprise ? Oui. Le Hollywood Reporter le rappelle, "Mark Harmon était prêt à tourner la page de ce rôle". Néanmoins, le comédien aurait changé d'avis en cours de retour quand "il aurait appris que CBS annulerait probablement NCIS dans le cas où il quitterait la série". Face à ce dilemme, l'interprète de Gibbs, qui ne voulait pas mettre ses collègues (acteurs + techniciens) au chômage durant une telle période, aurait donc décidé de rester un an de plus dans la série afin de sauver la fiction.

Reste désormais à connaître la place qu'il occupera dans l'histoire. Selon le site américain, Mark Harmon pourrait cette fois-ci travailler à temps partiel sur la série, "Une option qui a été explorée durant les négociations était de faire apparaître Harmon dans un nombre limité d'épisodes". On ne sait pas encore si cette option a réellement été gardée, mais au regard de la situation personnelle de Gibbs dans la saison 18, tout semble réellement pointer vers une telle direction avec un leader en retrait et prêt à entamer une nouvelle vie.

Renouvellement en masse pour les séries policières de CBS

Pour l'anecdote, NCIS n'a pas été la seule série de CBS à être renouvelée. Ainsi, là où le remake de MacGyver a récemment été annulé, celui de Magnum est assuré de continuer avec une saison 4. De son côté, Michael Weatherly, ex-membre de NCIS, voit sa propre série Bull être reconduite pour une saison 6, tandis que SWAT - la fiction portée par Shemare Moore, aura le droit à une saison 5. Enfin, Blue Bloods - autre vétérane de la chaîne, est renouvelée pour une saison 12.