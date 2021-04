NCIS saison 18 : Gibbs va-t-il quitter la série avec Marcie, jouée par la femme de Mark Harmon ?

Gibbs a de sérieux problèmes dans la saison 18 de NCIS. Après avoir violemment battu un suspect lors d'une enquête (qui s'est finalement révélé être le coupable même si l'agent n'avait aucune preuve à l'époque), le personnage de Mark Harmon a non seulement été suspendu par Vance suite à son refus de s'excuser, mais surtout, il est désormais poursuivi par la personne qu'il a frappé.

Gibbs bientôt viré du NCIS ?

Une affaire inquiétante pour l'avenir du héros, qui a par ailleurs pris une tournure encore plus négative cette semaine lors de l'épisode 11 diffusé ce mardi 6 avril aux USA. La raison ? Gibbs a profité de sa rencontre avec Marcie Warren - une journaliste incarnée par Pam Dawber, la femme de Mark Harmon, pour volontairement s'enfoncer en ne niant aucunement ses mauvaises actions, ce qui pourrait lui porter préjudice pour la suite.

Alors, Gibbs est-il allé trop loin comme l'a une nouvelle fois suggéré Vance "Tu es désormais tout seul" ? Va-t-il être officiellement viré du NCIS suite à cette affaire ? Si la question peut prêter à sourire quand on sait qu'il est le héros de la série, elle n'en reste pas moins sérieuse. Et pour cause, Mark Harmon sera en fin de contrat à l'issue de la saison 18 et, d'après les premières rumeurs, le comédien aurait décidé de ne pas le renouveler et pourrait donc quitter la fiction policière en mai prochain.

Aussi, même si rien n'est encore confirmé à ce sujet, l'arrivée subite de sa femme au casting pour une intrigue de quelques épisodes pose désormais beaucoup de questions.