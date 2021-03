NCIS saison 18 : la femme de Mark Harmon (Gibbs) va jouer dans la série avec un rôle spécial

Tournage en famille pour Mark Harmon

Il y a quelques semaines, on apprenait que Mark Harmon pourrait quitter NCIS. En fin de contrat à la fin de la saison 18 de NCIS, l'acteur pourrait ne pas le renouveler et donc être absent d'une possible saison 19. Aujourd'hui, EW révèle que Pam Dawber, la femme du comédien dans la vraie vie, va bientôt intégrer le casting. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle ? C'est la question que l'on se pose en découvrant cette annonce.

Après tout, ce simple casting pourrait tout aussi bien boucler la boucle et permettre à Mark Harmon de quitter NCIS en douceur en compagnie de ses proches, tout comme il pourrait marquer la volonté des créateurs de motiver l'acteur à rester en l'entourant de la femme de sa vie. A l'heure actuelle, le mystère reste entier, mais on peut déjà s'attendre à quelque chose d'intéressant à l'écran.

Face à face prometteur

Selon le site américain, l'actrice - qui était notamment une star de la télé dans les années 80 (Mork & Mindy, My Sister Sam), a été choisie afin de se glisser dans la peau de Marcie Warren, une "journaliste d'investigation chevronnée à l'esprit vif, qui possède de grandes qualités en relations humaines, ce qui lui permet de traquer la vérité sans relâche durant ses enquêtes".

On ne sait pas encore de quelle façon elle et Gibbs pourraient se croiser (un lien avec la récente affaire du patron de McGee, Torres et Bishop ?), mais on peut déjà espérer quelques étincelles. EW l'a en effet précisé, Pam Dawber ne se contentera pas d'un caméo, elle sera au contraire présente dans 4 des 6 derniers épisodes de la saison 18 !

Pour rappel, ça ne sera pas la première fois qu'un membre de la famille de Mark Harmon jouera dans la série. Souvenez-vous, son fils (Sean Harmon) incarne régulièrement Gibbs lors des séquences sous forme de flashbacks.