NCIS saison 18 : c'est la fin pour Gibbs ? L'épisode 10 laisse craindre un futur départ

Actuellement diffusée sur CBS aux USA, la saison 18 de NCIS pourrait-elle être la dernière de Mark Harmon, l'interprète de Gibbs ? A l'heure actuelle, rien n'est encore confirmé dans ce sens, mais on se rapproche dangereusement d'une telle situation. Quelques semaines après les révélations du Hollywood Reporter qui assurait que le comédien, en fin de contrat en mai prochain, ne souhaitait pas le renouveler pour une saison 19, l'épisode 10 programmé ce mardi 16 mars 2021 a clairement ouvert la porte à son départ.

Gibbs craque et se lâche

Dans cet épisode, Gibbs - habituellement calme et capable de prendre du recul, s'est étonnamment laissé submerger par ses émotions lors d'une enquête, au point de franchir la ligne. Alors qu'il suspectait un homme de tuer (par balles ou par noyade) des chiens préalablement forcés à combattre clandestinement, le boss de McGee, Bishop et Torres s'est tout simplement jeté sur lui afin de le frapper sans retenue.

Sans surprise, cet acte n'est pas resté sans conséquences. Tandis que la Team manquait de preuves pour inculper cet homme - ce qui sous-entendait que Gibbs s'était donc lâché sur un innocent, le personnage de Mark Harmon s'est retrouvé arrêté et sous le coup d'une enquête. Bon, on vous rassure tout de suite, tout s'est finalement bien terminé. Le suspect s'est transformé en coupable dans les dernières minutes après avoir été pris en flagrant délit, et Gibbs n'a pas été sanctionné par l'Inspecteur Général qui est lui-même un fervent défenseur de la cause animale. Mieux, Gibbs a même pu adopter l'un des chiens maltraités par le méchant de la semaine.

Un départ en préparation ?

Tout est bien qui finit bien alors ? Pas d'inquiétude à avoir pour Gibbs ? Pas du tout. Dans les ultimes secondes de l'épisode, Vance et Gibbs ont malheureusement eu un échange houleux. Tandis que le Directeur du NCIS, prêt à formaliser toute cette affaire, souhaitait s'assurer que son agent ne recommencerait pas et qu'il était désolé de son geste, Gibbs a dans un premier temps critiqué la gestion du NCIS en assurant qu'il n'était pas normal qu'il ne soit pas sanctionné pour ce qu'il a fait, "Pourquoi je ne suis pas en prison ? (...) C'est pas normal. Vous me laissez tranquille après ce que j'ai fait ? Il y a quelque chose qui ne va pas". Puis, le mentor de Ziva et Tony n'a pas hésité à confesser qu'il ne regrettait pas son geste. Enfin presque, "Je regrette. (...) Mais je regrette de ne pas l'avoir tué".

De quoi amplement comprendre que Gibbs, marqué par plusieurs décennies de service et de pertes au sein du NCIS, semble réellement à bout et fatigué de se battre. Mais surtout, cette déclaration a logiquement mis Vance "dans une situation impossible" et l'a donc obligé à lui réclamer son badge et son arme et ce, pour une durée indéterminée.

Bien évidemment, cela ne signifie pas que Gibbs va réellement partir, mais quand on sait qu'il ne reste plus que 6 épisodes avant la fin de la saison et qu'une nouvelle héroïne va débarquer dans quelques semaines, on s'en rapproche doucement. Surtout, cette suspension pourrait laisser le temps aux scénaristes de préparer le terrain à une nouvelle gestion dans l'équipe où le rôle de Gibbs serait minimisé / absent. Malgré son envie de partir, Mark Harmon serait en effet prêt à accepter un rôle à mi-temps l'an prochain dans le cas où cela sauverait la série et permettrait à ses collègues de revenir pour une saison 19. Or, cette actuelle suspension est l'idée idéale pour préparer les fans à ça.