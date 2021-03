Hawaii 5-0 saison 10 : Katrina Law (Quinn Liu) va rejoindre la saison 18 de NCIS

Actuellement diffusée sur M6, la saison 10 de Hawaii 5-0 met en scène une nouvelle agent au sein de la team : Quinn Liu. Mauvaise nouvelle, cette saison étant la dernière de la série, il ne vous reste qu'une poignée d'épisodes pour apprécier pleinement cette héroïne aussi cool que badas. Bonne nouvelle, Katrina Law - son interprète, n'est de son côté pas près de quitter nos écrans.

Nouvelle héroïne dans NCIS

On vient de l'apprendre, la comédienne a déjà retrouvé du travail sur une autre série de CBS, également diffusée sur M6, à savoir... NCIS. Tandis que la fiction policière portée par Mark Harmon a récemment dit au revoir à Maria Bello (Sloane), les créateurs ont en effet choisi de combler ce vide en intégrant un nouveau personnage.

Ainsi, c'est au cours des deux derniers épisodes la saison 18 que Katrina Law fera son apparition pour la première fois avec un rôle récurrent, avant de possiblement passer à un rôle régulier l'an prochain en cas de renouvellement de NCIS pour une saison 19.

Le personnage de Katrina Law dévoilé

D'après Deadline, elle se glissera dans la peau de Jessica Knight, une agent issue de NCIS REACT, "spécialisée dans les négociations lors des prises d'otages et les opérations à hauts risques". Décrite comme "affûtée, athlétique, dure", elle est du genre à se battre pour ce qu'elle veut et "elle est très douée pour ça".

Enfin, petit point positif qui fait plaisir, là où les scénaristes ne savent pas trop comment gérer la relation entre Torres et Bishop, on sait déjà que cette future agent ne se retrouvera pas au centre d'un énième ship dans la série. La raison ? Jessica Knight est "mariée à un homme au foyer qui s'occupe de leur enfant". Par contre, quand on connait la malchance qui touche tous les conjoint(e)s des agents du NCIS, on espère qu'elle s'est déjà préparée à le perdre...