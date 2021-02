NCIS saison 18 : un personnage tué dans l'épisode 7, grosse émotion au sein de la team

Nouveau drame pour la team NCIS

Alors que NCIS a passé une bonne partie de sa saison 18 dans le passé afin d'éviter aux scénaristes de traiter de l'épidémie de Covid-19, la série a finalement récemment fait son retour dans le présent. Or, comme on a pu le découvrir dans l'épisode 7, diffusé ce mardi 9 février 2021 sur CBS aux USA, cela n'a pas été sans conséquences.

Au contraire, c'est une triste nouvelle qui a été annoncée cette semaine. Ainsi, durant ces quelques mois qui n'ont pas été dévoilés dans la série, Jimmy Palmer a malheureusement perdu sa femme. Selon les quelques révélations faites au cours de l'épisode, Breena - incarnée par Michelle Pierce et vue plusieurs dans la série, est en effet décédée de suites d'une infection au coronavirus.

Jimmy perdu mais soutenu

Une intrigue que personne n'avait vu venir et qui nous a offert quelques passages puissants et forts émotionnellement à l'écran. Ainsi, les auteurs ont dans un premier temps mis en scène le déni de l'ex-protégé de Ducky - désormais contraint d'élever seul son enfant, en le voyant se noyer sous le travail et faire des choix surprenants, avant de s'intéresser à sa terrible douleur.

A l'occasion d'une émouvante discussion avec Gibbs, qui ne sait que trop bien ce qu'il peut traverser, Jimmy s'est alors confié sur ce drame et l'injustice ressentie, "l'hôpital n'a pas voulu me laisser la voir [alors qu'elle était encore en vie]", ce qui devrait résonner dans le coeur de nombreux téléspectateurs en cette sombre période de crise sanitaire.

Et si on se doute que cette intrigue devrait durer encore quelques semaines dans la série, cet épisode s'est déjà conclu par l'une des séquences les plus touchantes de NCIS. Devant l'impossibilité de Jimmy de faire ses adieux à sa femme, Gibbs a organisé dans les bureaux une sorte de veillée funéraire durant laquelle le médecin légiste a pu partager une lettre aussi belle que déchirante qu'il n'avait pas eu le temps de lire à Breena.