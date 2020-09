NCIS saison 18 : un saut dans le temps pour éviter le Covid, un mystère sur Gibbs bientôt dévoilé

On le sait, de nombreuses séries profiteront de leurs prochains épisodes inédits pour traiter de l'épidémie de Covid-19 à l'écran. Ca sera notamment le cas pour les fictions médicales comme Grey's Anatomy ou Good Doctor, mais également pour des comédies comme South Park. Et du côté de NCIS ? Les créateurs ont visiblement choisi de se donner de l'air et d'esquiver, pendant un moment, le sujet de cette crise sanitaire.

Saut dans le temps mis en place dans NCIS

"L'an passé, nous avions un épisode intitulé 'Musical Chars' dans lequel Gibbs disparaissait de l'équipe pour partir en mission et revenait à la fin de l'épisode avec un oeil au beurre noir" a rappelé Steve Binder - co-showrunner de la série policière, lors d'une interview accordée à TVLine. Or, on s'en souvient, le mystère entourant cette mission n'a par la suite jamais été abordé durant tout le reste de la saison 17.

Aussi, les créateurs de NCIS ont décidé de profiter du contexte actuel pour s'intéresser à cette affaire en retournant dans le passé, "On va débuter la saison 18 en revenant sur cette mission, on va remonter dans le temps". Selon les premières informations, les futurs épisodes devraient donc être découpés en deux parties : une centrée sur le mystère entourant Gibbs et une autre qui verra la team résoudre des enquêtes inédites à cette même période.

De cette façon, "on se retrouvera dans un monde pré-Covid pendant un moment" a assuré Steve Binder, qui table sur une intrigue étalée de novembre à décembre. Ensuite, probablement aux alentours de février, NCIS n'aura d'autre choix que d'affronter la réalité, "On entrera alors dans ce monde actuel avec le Covid". Mais qui sait ? Peut-être qu'un vaccin aura été trouvé d'ici-là...