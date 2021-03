NCIS saison 18 : quelle fin pour Sloane avec le départ de Maria Bello ? Voici ce qu'il s'est passé

En 18 ans d'existence, NCIS a eu droit à son lot de départs - plus ou moins controversés - au fil des années. Après Cote de Pablo, Michael Weatherly ou encore Pauley Perrette, c'est Maria Bello qui a décidé de s'éloigner de la série. L'actrice avait rejoint le casting en 2017, dans la saison 15, dans le rôle du Dr Jacqueline Sloane. C'est en juillet dernier qu'on a appris que le personnage allait faire sa dernière apparition dans la saison 18, actuellement diffusée aux USA. Maria Bello a décidé de ne pas prolonger son contrat pour trois nouvelles années mais n'en a pas dit plus sur les raisons de son départ jusqu'à présent.

Quelle fin pour Sloane dans NCIS ?

Première bonne nouvelle : Jack Sloane n'est pas morte pour sa dernière apparition dans NCIS ! Depuis quelques épisodes, le personnage avait confié à Gibbs (Mark Harmon qui pourrait lui aussi quitter la série) qu'elle souhaitait passer à autre chose et quitter le NCIS pour une vie plus tranquille loin des Etats-Unis. Mais ce n'est finalement pas tout a fait ce qui est arrivé. Alors qu'elle pensait quitter les USA pour le Costa Rica, c'est dans un autre pays que Sloane a décidé de s'installer : l'Afghanistan.

Dans l'épisode 8 de la saison 18 de NCIS, Gibbs et Sloane partaient pour une mission périlleuse en Afghanistan pour venir en aide à des jeunes filles kidnappées. L'occasion pour Sloane de retrouver une personne qui lui a sauvé la vie... et mourrait. Les deux enquêteurs découvraient finalement que la personne responsable de ces disparitions ne voulait pas que ces jeunes filles soient libres et puissent devenir indépendantes. Sloane décidait donc de rester en Afghanistan pour aider les populations et notamment les jeunes femmes, reprenant le flambeau de son amie tuée qui oeuvrait pour leur venir en aide. Au final, c'est avec un baiser que Gibbs et Sloane se séparaient. Une fin qui laisse la porte ouverte à un retour du personnage puisqu'elle laissait entendre à Jack qu'il pouvait toujours lui rendre visite.