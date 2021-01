NCIS saison 18 : pourquoi Torres et Bishop doivent (enfin) se mettre en couple cette année

Trop de ships tue le ship (et la série)

Depuis les débuts de NCIS, les créateurs n'ont pas cessé de jouer avec le coeur des fans à travers plusieurs ships. Or, à chaque fois, ça n'a jamais tourné à l'avantage des personnages. Kate et Tony ? Terminé à la mort de Kate. Abby et McGee ? Au placard face à l'émergence du Tiva. Tony et Ziva ? Gâché suite au départ de Cote de Pablo. Gibbs et Sloane ? Même chose avec le départ de Maria Bello. Effectivement, NCIS n'est pas une série familiale qui a pour but de mettre les histoires d'amour au premier plan. Néanmoins, si la série veut durer encore quelques années et convaincre le public qu'il est toujours utile de s'attacher aux personnages, il va peut-être falloir aller dans un sens positif pour une fois et offrir aux fans ce qu'ils veulent. Tandis que les audiences baissent régulièrement, il est important d'écouter le public.