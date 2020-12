NCIS saison 18 : fin de tournage pour Maria Bello (Sloane), adieux émouvants sur Instagram

"Et c'est terminé pour Jack Sloane dans NCIS !" Voilà ce que vient d'annoncer la comédienne Maria Bello sur son compte Instagram. On l'a récemment appris, elle va en effet quitter la série au cours de la saison 18, actuellement diffusée sur CBS aux USA. Et à en croire l'actrice, c'est donc ce mardi 8 décembre 2020 qu'elle a tourné sa dernière scène.

Le belle hommage de l'actrice à NCIS

Bien évidemment, Maria Bello n'a rien dévoilé de l'intrigue finale de son personnage - néanmoins une triste fin ne semble pas au programme, mais elle a profité de son post pour laisser parler son émotion au moment de dire au revoir à l'équipe qu'elle a côtoyé pendant près de trois ans et demi, "J'ai appris tellement de choses au cours de cette aventure. J'ai appris énormément sur l'engagement, la communauté."

Puis, alors que Pauley Perrette (Abby) est partie en mauvais termes avec certaines personnes impliquées sur la série, la comédienne a de son côté confié "n'avoir jamais travaillé avec un groupe aussi gentil et généreux." A en croire ses propos, l'équipe de NCIS est la plus bienveillante avec laquelle elle a eu la chance de travailler, "J'ai fait un discours à l'équipe aujourd'hui. Et si dans notre métier, comme dans plein d'autres, il y a souvent quelques conn*ards, il n'y en a aucun sur le plateau de NCIS, que ce soit devant ou derrière la caméra. Seulement une groupe de personnes profondément gentilles qui se soucient les unes des autres et du monde en général. Je comprends pourquoi cette série, même après 18 ans, est toujours la plus regardée dans le monde, vous devez forcément ressentir cette amour".

Un départ émouvant

Oui, si c'est bien l'actrice qui a fait le choix de partir afin de se lancer dans d'autres projets, Maria Bello est incroyablement attachée à NCIS. De quoi espérer la revoir à l'écran dans le futur ? Et pourquoi pas... Elle l'a précisé, la série a encore de beaux jours devant elle, "Continuez de la regarder. J'ai le sentiment qu'il y a encore beaucoup d'années à venir. Merci à tous mes amis sur NCIS et à vous les fans. Je ne peux qu'être reconnaissante".

On ne sait pas encore à quelle date précise sera diffusé ce dernier épisode - visiblement ça ne sera pas avant 2021, mais on peut déjà s'attendre à sortir quelques mouchoirs.