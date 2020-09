NCIS saison 18 : une fin mortelle pour Sloane ? Le showrunner parle de son départ

Une fin mortelle pour Sloane ?

C'était l'annonce surprise de cet été, Maria Bello quittera NCIS au cours de la saison 18 à venir, série qu'elle a rejoint lors de la saison 15 avec son rôle de Jacqueline "Jack" Sloane. Un petit choc pour les fans, qui s'inquiètent désormais du sort qui sera réservé à l'agent.

On a pu le constater au fil des années, les scénaristes n'hésitent en effet jamais à tuer leurs personnages, notamment quand les acteurs décident de s'en aller. Que ce soit Kate (Sasha Alexander), Jenny (Lauren Holly), Clayton Reeves (Duane Henry) ou encore Ziva (Cote de Pablo) - qui a finalement été ressuscitée récemment, le coeur des téléspectateurs a régulièrement souffert.

Un départ à la hauteur du personnage

Alors, faut-il craindre une situation semblable avec Sloane ? C'est la question à laquelle vient de répondre Frank Cardea (le co-showrunner de la série) auprès de TVLine. Tandis que l'héroïne participera à près de 8 épisodes de la saison 18, les scénaristes devraient pleinement profiter de ce laps de temps pour préparer le terrain à ce départ, "Quand nous cherchons une façon de faire partir un personnage, la chose que l'on se demande toujours c'est : 'Qu'est-ce que ce personnage mérite ?' Et Sloane est un personnage très fort, passionné. Donc on va vraiment lui permettre de partir avec quelque chose à la hauteur de ça."

Difficile de savoir s'il faut se sentir rassuré ou non par cette déclaration. Néanmoins, petit motif d'espoir pour sa survie, Frank Cardea a également précisé que "la question des fans sur ce qu'il se passe vraiment entre elle et Gibbs" sera résolue avant son départ. Or, on n'imagine pas les auteurs prendre le temps de répondre à ce sujet pour finalement mettre en scène une fin tragique. Au contraire, la mise au point de cette relation pourrait être un prétexte/une conséquence à ce départ. On croise les doigts.