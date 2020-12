NCIS, Young Sheldon, FBI... Le classement des séries les plus regardées aux USA

Si tout le monde ne parle plus que de Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+, la télévision a encore de beaux jours devant elle. Comme chaque année, Nielsen a en effet révélé le classement des séries qui ont été les plus regardées sur le petit-écran aux USA. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les audiences sont plutôt satisfaisantes malgré une année qui a vu de nombreuses séries être amputées de plusieurs épisodes, la faute à l'épidémie de Covid-19.

La télé attire toujours les fans de séries

Une bonne nouvelle pour les amateurs de séries procédurales (une intrigue différente par épisode) et de saisons à rallonge (entre 18 et 24 épisodes par saison pour une série à la télé sur un network contre 6 à 13 épisodes pour les séries en streaming) ? Oui, mais attention. Malgré une augmentation du temps passé devant la télévision en 2020, notamment en raison du confinement (+4 minutes par jour par rapport à l'an passé, soit un total de 4h08 au quotidien), il est difficile de ne pas noter une baisse importante des audiences.

Ainsi, là où NCIS peut encore une fois se féliciter de trôner à la première place du classement des séries les plus regardées, la fiction policière n'a attiré "que" 15,4 millions de téléspectateurs en moyenne cette année, là où durant la saison 2012/2013, ils étaient 21,3 millions à suivre les aventures de Gibbs et son équipe. Surtout, il est important de préciser que The Big Bang Theory, qui était la série la plus suivie en 2019, possédait une moyenne de 17,3 millions de téléspectateurs, soit 2 millions de plus que NCIS cette année.

Des chiffres en baisse

Une nette tendance à la baisse difficile à ignorer, d'autant plus que ces audiences inclus également le total des rattrapages des épisodes en différé (enregistrés via la télé et regardés plus tard dans la semaine). Or, comme le dévoile justement le classement des séries les plus rattrapées en différé, ces audiences - bien qu'utilisées pour la promo, n'ont pas de grande valeur auprès des chaînes puisque aucune pub supplémentaire ne peut être vendue à cette occasion.

De fait, là où Emergence (+191,7% d'audiences avec le différé) et Stumptown (+170,7% d'audiences avec le différé) semblaient avoir une véritable fan base en replay, ces deux séries ont tout de même été annulées puisqu'elles n'attiraient pas suffisamment de monde en direct.

Donc oui, le format actuel des séries à la télévision a encore de beaux jours devant lui, mais la chute continue...

Top 8 des séries les plus regardées à la télé aux USA

8) This is Us = 11,25 millions de téléspectateurs (chaîne : NBC)

7) Chicago Med = 11,36 millions de téléspectateurs (chaîne : NBC)

6) Young Sheldon = 11,4 millions de téléspectateurs (chaîne : CBS)

5) Chicago PD = 11,52 millions de téléspectateurs (chaîne : NBC)

4) Chicago Fire = 11,99 millions de téléspectateurs (chaîne : NBC)

3) Blue Bloods = 12,16 millions de téléspectateurs (chaîne : CBS)

2) FBI = 12,89 millions de téléspectateurs (chaîne : CBS)

1) NCIS = 15,4 millions de téléspectateurs (chaîne : CBS)

PS : si un tel classement est intéressant à connaître en France, c'est parce qu'il concerne très souvent des séries diffusées ensuite chez nous, que ce soit sur TF1, France 2, Canal+ ou M6. De fait, si les audiences aux USA ne sont pas très bonnes et que les risques d'annulation précoce sont nombreux, les chaînes françaises pourraient se montrer plus ou moins frileuses à l'idée d'acquérir de telles séries dans le futur ou revoir leurs propres stratégies en fonction de ce qu'il se passe aux USA.