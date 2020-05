Emergence : pas de saison 2 pour la série, ABC renouvelle The Rookie et Black-ish

Comme chaque année au printemps, il est temps pour les chaînes télé aux USA de faire un tri dans leurs grilles de programmes afin de préparer au mieux la rentrée prochaine. Et comme chaque année, certaines de leurs décisions ont de quoi briser le coeur de nombreux téléspectateurs. Dernier bourreau en date ? ABC.

Pas de conclusion pour Emergence

La chaîne vient de l'annoncer, malgré une intrigue passionnante et de belles promesses pour la suite, Emergence n'aura pas le droit à une saison 2. Une décision logique - les audiences de la série n'étaient vraiment pas bonnes, mais qui devrait décevoir Alexa Swinton - l'interprète de Piper. Il y a quelques semaines, la jeune comédienne avouait espérer un bel avenir pour cette fiction fantastique, "Je meurs d'envie de découvrir ce qui va arriver après la saison 1. D'autant plus que la première saison s'achève par un dernier épisode fantastique et effrayant qui se conclut par un cliffhanger. Je serais donc triste que ce soit la fin et que la série s'arrête après une seule saison. Parce qu'il y a encore plein d'histoires à raconter avec ces personnages."

Annulations en cascade

Et malheureusement, le sadisme d'ABC ne s'est pas arrêté là. Ainsi, on l'a également appris, après les récentes fins de Fresh off the boat, Modern Family et How to Get Away with Murder, ce sont les comédies Schooled - spin-off de The Goldbergs, Single Parents et Bless This Mess qui ne reviendront pas pour une saison 3, tandis que le futur des nouvelles séries For Life et The Baker and the Beauty est encore incertain. Récemment lancées aux USA, la chaîne se donne quelques semaines pour savoir si elles méritent ou non une saison 2.

Les séries renouvelées

Cependant, ABC n'est pas seulement cruelle, elle sait également se montrer généreuse quand il le faut. Après avoir déjà renouvelé des séries comme Grey's Anatomy ou The Good Doctor, elle a cette fois-ci décidé de sauver d'autres de ses séries emblématiques. Au programme ? A Million Little Things reviendra pour une saison 3, Black-ish aura le droit à une saison 7, The Goldbergs - plus chanceuse que sa petite soeur, bénéficiera d'une saison 8, Nathan Fillion jouera au Rookie durant une saison 3, tandis que les nouveautés Stumptown et Mixed-ish reviendront pour une saison 2. Heureux ?