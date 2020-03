Emergence saison 2 : une suite pour la série ? On vous dit tout

Pas de saison 2 pour Emergence ?

TF1 n'a pas le temps. Ce mercredi 4 mars, la chaîne diffuse les 4 derniers épisodes de la saison 1 de Emergence, sa nouvelle série américaine événement. Mais s'agira-t-il des derniers de la série ? C'est tristement possible. Nous vous le révélions récemment, ABC - la chaîne qui diffuse la fiction aux USA, ne l'a toujours pas renouvelée pour une saison 2. En cause ? Des audiences ridicules qui ne semblent pas la convaincre de lui laisser une seconde chance.

Entre l'épisode 1 et l'épisode 13 - donc le final de cette saison 1, la série est passée de 4,12 millions de téléspectateurs - ce qui est déjà très limite pour ABC, à... 1,89 millions de téléspectateurs. Une chute drastique qui est même encore plus inquiétante quand on voit à quel point la cible privilégiée par les chaînes/annonceurs (les 18-49 ans) a déserté la série au fil des diffusions.

Une actrice veut une suite

Autre raison de craindre le pire pour Emergence, Alexa Swinton - l'interprète de Piper, a confié à Allociné que le dernier épisode de la saison 1 pouvait être considéré comme "une fin satisfaisante". Selon elle, "vous devez vous attendre à une excellente conclusion pour cette première saison." Une situation qui pourrait donc permettre à ABC de légitimer son envie d'arrêter la série.

Néanmoins, et c'est plus rassurant, ne comptez pas sur l'actrice pour ne pas se battre pour une suite. Alexa Swinton l'a aussitôt assuré, elle est la première à vouloir en savoir plus sur cette histoire : "Je meurs d'envie de découvrir ce qui va arriver après la saison 1. D'autant plus que la première saison s'achève par un dernier épisode fantastique et effrayant qui se conclut par un cliffhanger. Je serais donc triste que ce soit la fin et que la série s'arrête après une seule saison. Parce qu'il y a encore plein d'histoires à raconter avec ces personnages."

Une série différente et importante

Aussi, afin de convaincre ABC de poursuivre l'aventure malgré des audiences décevantes, la jeune comédienne sait déjà sur quelle corde tirer : "Je pense que nous avons de bonnes chances de revenir pour une saison 2 parce que l'histoire d'Emergence est en accord avec les priorités actuelles de la chaîne ABC, qui cherche à raconter des histoires qui reflètent une diversité d'expériences et sont inclusives."

Oui, la partenaire de jeu d'Allison Tolman et Owain Yeoman n'a pas hésité à mettre en avant une particularité très importante de la série : "La présidente d'ABC Karey Burke est une "rock star" et nous espérons qu'elle continuera à soutenir Emergence comme elle le fait déjà. De nombreuses femmes sont à la tête de la série, des showrunneuses à Allison Tolman, et nous espérons qu'une série qui présente une femme forte en tant qu'héroïne saura séduire de nombreux fans à travers le monde."

Un petit coup de pression aussi fort qu'intelligent. Sera-t-il utile ? On croise les doigts.