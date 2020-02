Emergence saison 1 : une bonne série... à laquelle on vous déconseille de vous attacher

Une bonne série...

Contrairement à ce que laisse entendre le titre de cet article, Emergence est une très bonne série. Dans la veine (et dans une moindre mesure) d'une série comme Lost avec un univers particulier avec ses propres codes et mystères, cette nouvelle fiction portée par Allison Tolman et Donald Faison nous tient facilement en haleine.

Grâce à son petit format (seulement 13 épisodes pour cette saison 1), les scénaristes ne s'amusent pas à tirer inutilement en longueur les différentes intrigues mises en place. A l'inverse, ils explorent naturellement l'ambiance de cette histoire, prennent des risques et répondent à de nombreuses questions régulièrement posées. Bref, Emergence c'est un vrai divertissement qui propose du contenu original et qui sait où il va sans jamais nous prendre pour des idiots.

... qui risque d'être annulée

Mais alors, pourquoi ne faut-il pas trop s'attacher à la série ? Tout simplement parce qu'elle risque malheureusement de vous faire perdre votre temps. Effectivement, il est encore trop tôt pour l'affirmer, mais les chances de voir Emergence être renouvelée pour une saison 2 sont extrêmement minces, la faute à des audiences catastrophiques aux USA.

Entre l'épisode 1 et l'épisode 13 - donc le final de cette saison 1, la série est passée de 4,12 millions de téléspectateurs - ce qui est déjà très limite pour ABC, à... 1,89 millions de téléspectateurs. Une chute drastique qui est même encore plus inquiétante quand on voit à quel point la cible privilégiée par les chaînes/annonceurs (les 18-49 ans) a déserté la série au fil des diffusions.

Aussi, à quoi bon regarder une série qui repose sur un mystère passionnant si elle risque de se conclure sans jamais nous apporter les réponses nécessaires ? A l'époque de la peak tv et de ses 72 579 séries à regarder, il faut faire des choix et, déso pas déso, mais Emergence n'est pas une priorité à l'heure actuelle... On a déjà assez souffert de frustration ces dernières années.