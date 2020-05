Grey's Anatomy saison 17 : la série de retour dès septembre ?

Le Covid-19 a bouleversé l'industrie de la télévision, que ce soit les émissions ou bien les séries, en France et dans le reste du monde. Aux Etats-Unis, les tournages de nombreuses séries ont été interrompus en pleine saison, forçant les productions à trouver un moyen pour conclure les intrigues (ou pas d'ailleurs...) avec les moyens du bord. Pour Grey's Anatomy, c'est l'épisode 21 de la saison 16 qui a servi de final alors que 24 épisodes étaient prévus à l'origine.

ABC veut le retour de ses séries en septembre

Face à l'incertitude concernant la date de reprise des tournages puisque le confinement est toujours de rigueur dans de nombreux Etats des Etats-Unis, la FOX et la CW ont déjà décidé de repousser toutes leurs séries (nouveautés et nouvelles saisons) à l'année prochaine. Ce n'est donc qu'en 2021 que Riverdale, Legacies ou bien 9-1-1 feront leur retour. A la place, les deux chaînes diffuseront des séries d'autres chaînes comme Swamp Thing ou Tell Me a Story. Une stratégie que n'auraient pas décidé de suivre deux autres chaînes américaines. Selon The Hollywood Reporter, ABC et CBS auraient, de leur côté, décidé de gérer la crise en faisant... comme d'habitude. "Ils planifient leur emploi du temps de l'automne pour des reprises de tournage cet été et des retours de leurs séries comme NCIS ou Grey's Anatomy en septembre" assure le site, souvent bien renseigné.

Evidemment, cette stratégie peut encore changer. Si jamais le confinement et prolongé et que les mesures sanitaires ne permettent pas la reprise des tournages, les grands studios devront changer leur plan. Le comté de Los Angeles fait actuellement face à une augmentation des cas de Covid-19. La semaine dernière, des experts ont conseillé que le confinement de la région soit prolongé... jusqu'en août.