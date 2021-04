Riverdale saison 5 : la date de sortie de l'épisode 11 repoussée

On espère que les mesures de déconfinement annoncées par le gouvernement pour ce printemps se mettront réellement en place, car il va falloir trouver de quoi s'occuper ces prochains mois. En effet, la CW vient de l'annoncer, la diffusion de la seconde partie de la saison 5 de Riverdale est officiellement repoussée.

Un retour décalé pour Riverdale

Initialement, Archie & Cie étaient censés effectuer leur grand retour à la télé dès le 7 juillet 2021. Finalement, la chaîne américaine en a décidé autrement et a donc décalé cette reprise à la date du 11 août 2021. Sachant que Riverdale est diffusée en US+24 sur Netflix en France, cela signifie alors que la série reviendra chez nous à partir du 12 août. Oui, il va falloir se montrer patient.

Pour quelle raison ce report a-t-il été décidé ? C'est le grand mystère du moment. A priori, cela n'aurait rien à voir avec l'envie de la CW de proposer une autre fiction à la place, et la production n'a pas annoncé de retard dans le tournage possiblement causé par l'épidémie de Covid-19. De fait, certains fans commencent déjà à penser que les créateurs prépareraient en réalité une fin de saison extrêmement ambitieuse qui nécessiterait un temps de préparation plus long... Reste tout de même à espérer que le résultat final ne nous brisera pas le coeur. D'autant plus que Riverdale est déjà renouvelée pour une saison 6.